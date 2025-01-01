Gazeteci yazar Sadık Albayrak Galata Köprüsü’ndeki Gazze buluşmasına katıldı

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İsrail'in Filistin'deki katliamını protesto etmek için düzenlenecek Büyük Filistin Yürüyüşü için çok sayıda kişi Ayasofya'da bir araya geldi. Binlerce kişi 'Soykırıma dur' demek için Galata'ya yürüdü.

Düzenlenen yürüyüşü katılan ve A Haber mikrofonlarına konuşan gazeteci yazar Sadık Albayrak, "Türkiye'nin yüzyılında İslam dünyası yeni bir hayata kavuşuyor. Yeni bir uyanışa vesile oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun öncüsü olduğuna göre bu bizim için ayrıca gurur vesilesidir." derken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Dr. Esra Albayrak, "Burada olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.