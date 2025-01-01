Gazeteci yazar Sadık Albayrak Galata Köprüsü’ndeki Gazze buluşmasına katıldı
Yüzbinlerce insan yeni yılın ilk gününde Gazze’deki katliama ve soykırıma “dur” demek için Galata Köprüsü’nde buluştu. Düzenlenen mitinge katılan Gazeteci yazar Sadık Albayrak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Dr. Esra Albayrak A Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.
Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İsrail'in Filistin'deki katliamını protesto etmek için düzenlenecek Büyük Filistin Yürüyüşü için çok sayıda kişi Ayasofya'da bir araya geldi. Binlerce kişi 'Soykırıma dur' demek için Galata'ya yürüdü.
Düzenlenen yürüyüşü katılan ve A Haber mikrofonlarına konuşan gazeteci yazar Sadık Albayrak, "Türkiye'nin yüzyılında İslam dünyası yeni bir hayata kavuşuyor. Yeni bir uyanışa vesile oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun öncüsü olduğuna göre bu bizim için ayrıca gurur vesilesidir." derken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Dr. Esra Albayrak, "Burada olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
"BURADA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Dr. Esra Albayrak A Haber mikrofonlarına şunları söyledi:
Yeni yılın ilk sabahında burada olmak hepimiz için bir mecburiyet ve zorunluluktur. Çoluk çocuk buradayız ve Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Biz onların yanındayız ve İsrail'in soykırımına karşıyız. Sesimizi İstanbul'da güçlü şekilde duyurmak için buradayız.
Biz burada olmaktan gurur duyuyoruz. Gazze'nin sesini dünyaya haykırıyoruz. Bizler vaktinin geleceği günü bekleyenler olarak biz vaadini yerini getirmeye çalışacağız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
YENİ UYANIŞA VESİLE
Gazeteci ve yazar Sadık Albayrak: Yıkılmadık ayaktayız. Allah' şükürler olsun buradayız. Şair ruhum bu imanla birlikte 300-500 sene bekle. Biz bunu beklemedik. Türkiye'nin yüzyılında İslam dünyası yeni bir hayata kavuşuyor. Yeni bir uyanışa vesile oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun öncüsü olduğuna göre bu bizim için ayrıca gurur vesilesidir. Bu gençlik görülüyor.
ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLMEKTİR
Bundan 100-120 sene evvel İstanbul'da işgal kuvvetleri vardı. Tophane bölgesinde işgal kuvvetleri var. Ancak şimdi Türk bayrağı ve Filistin bayrağı burada dalgalanıyor. Bu öldükten sonra tekrar dirilmektir. Bu hareketler Türkiye'nin yeniden dirilişine vesile olacaktır. Biz ümitvarız, yüzüncü yıla doğru emin adımlarla gidiyoruz. Ama arkadan gelen nesil daha ileriye doğru götürecek onlar daha çok koşacaklar daha çok mücadele edecekler. Biz bu inançla buradayız.