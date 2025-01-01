01 Ocak 2025, Çarşamba
İstanbul'da tarihi gün! Galata Köprüsü'nde Gazze buluşması
Milli İrade Platformu öncülüğünde Filistin'deki katliamların durdurulması için yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen yürüyüşte, sabah namazında camilerde toplanan on binlerce kişi Galata Köprüsü'ne akın etti. Duygu yüklü anların yaşandığı anlarda ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar 'Kudüs işgal altında', 'Kudüs bizimdir', 'Gazze'ye selam, direnişe devam' yazılı pankartlarla İsrail'i protesto etti. İşte İstanbul'daki tarihi günde tarihi kareler...
Giriş Tarihi: 01.01.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 09:30