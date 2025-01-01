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İstanbul'da tarihi gün! Galata Köprüsü'nde Gazze buluşması

Milli İrade Platformu öncülüğünde Filistin'deki katliamların durdurulması için yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen yürüyüşte, sabah namazında camilerde toplanan on binlerce kişi Galata Köprüsü'ne akın etti. Duygu yüklü anların yaşandığı anlarda ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar 'Kudüs işgal altında', 'Kudüs bizimdir', 'Gazze'ye selam, direnişe devam' yazılı pankartlarla İsrail'i protesto etti. İşte İstanbul'daki tarihi günde tarihi kareler...

Giriş Tarihi: 01.01.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 09:30
İstanbul’da tarihi gün! Galata Köprüsü’nde Gazze buluşması

Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen eylem için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce vatandaş dualarda buluştu.

İstanbul’da tarihi gün! Galata Köprüsü’nde Gazze buluşması

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılacak eyleme katılan vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camisi'nde sabah namazını kılmalarının ardından cami önlerinde toplandı.

İstanbul’da tarihi gün! Galata Köprüsü’nde Gazze buluşması

Katılımcılar, daha sonra gruplar haline Galata Köprüsü'ne yürümeye başladı.

İstanbul’da tarihi gün! Galata Köprüsü’nde Gazze buluşması

Yürüyüşte, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankart da taşındı.

İstanbul’da tarihi gün! Galata Köprüsü’nde Gazze buluşması

Ellerinde Türk ve Filistin Bayrakları olan vatandaşların Gazze'ye destek için kefiye taktıkları görüldü.

İstanbul’da tarihi gün! Galata Köprüsü’nde Gazze buluşması

"Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar meşaleler de yaktı.

İstanbul’da tarihi gün! Galata Köprüsü’nde Gazze buluşması

Sık sık tekbir getirerek, "Katil İsrail hesap verecek", "Şehitler ölmez", "İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam" sloganları atan katılımcılar Galata Köprüsü'ne ulaştı.

İstanbul’da tarihi gün! Galata Köprüsü’nde Gazze buluşması

Katılımcılar, polis kontrol noktalarından geçirilerek alana alınıyor.

İstanbul’da tarihi gün! Galata Köprüsü’nde Gazze buluşması

Polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

İstanbul’da tarihi gün! Galata Köprüsü’nde Gazze buluşması

Yürüyüşe katılan insan seli havadan görüntülendi.

İstanbul’da tarihi gün! Galata Köprüsü’nde Gazze buluşması
İstanbul’da tarihi gün! Galata Köprüsü’nde Gazze buluşması
İstanbul’da tarihi gün! Galata Köprüsü’nde Gazze buluşması
İstanbul’da tarihi gün! Galata Köprüsü’nde Gazze buluşması
İstanbul’da tarihi gün! Galata Köprüsü’nde Gazze buluşması
İstanbul’da tarihi gün! Galata Köprüsü’nde Gazze buluşması
İstanbul’da tarihi gün! Galata Köprüsü’nde Gazze buluşması
İstanbul’da tarihi gün! Galata Köprüsü’nde Gazze buluşması
İstanbul’da tarihi gün! Galata Köprüsü’nde Gazze buluşması