DEM - Kandil - İmralı üçgeninde neler yaşanıyor? A Haber'de çarpıcı değerlendirme
DEM Parti – İmralı görüşmesi ne anlama geliyor? Türkiye 2025 yılında terör sorununu tamamen bitirecek mi? 7 maddelik İmralı mesajı sonrası hangi adımlar atılacak? Yeni süreç nasıl yürütülecek? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Siyasette gündem DEM Parti'nin İmralı'da Öcalan ile görüşmesi.
DEM Parti, İmralı'da Abdullah Öcalan ile yapılan görüşme hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Öcalan'ın "Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" dediği belirtildi. Sürecin başarısı için en önemli zemininin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu vurgulandı.
"Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir." ifadelerinin yer aldığı açıklamada çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin katkısının değerli olduğu da vurgulandı.
NASIL BİR SÜREÇ İZLENECEK?
Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, yeni yılın ilk günlerinde nasıl bir süreç izleneceğini anlattı.
Buldan, "Şimdi meclisteki partilerle görüşeceğiz, herkesten randevu isteyeceğiz. Genel başkanlar düzeyinde yapacağız görüşmelerimizi. Yılbaşı ertesi partilerden randevu almaya başlayacağız. Biz görüşmelerimizi gerçekleştirdikten sonra muhtemelen kısa bir süre sonra tekrar İmralı'ya gideceğiz." ifadelerini kullandı.
Buldan, Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacağı konusunda henüz bir tarihin belli olmadığını da aktardı.
BU SÜRECE NASIL GELİNDİ?
Uzman isimler A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür: Türkiye kendi çevresinde olup biten olaylarla ilişkili de kendi içinde olup biten olaylarla ilişkili de son 10 yılda çok tarihi bir dönüşüm yaşadı. Özellikle 15 Temmuz 2016 darbesinden sonra kendisine tuzak kuran FETÖ yapısından kurtuldu teröre karşı da hem sınır içinde hem sınır dışında ciddi mücadele yürüttü. Buna sekte vuran bazı güçler vardı içeride. Bu açıdan Türkiye çok önemli bir noktaya geldi. Suriye'de başlayan devrim de çok önemliydi.
"Terörsüz Türkiye" paradigması dediğimiz mesele MHP lideri Devlet Bey'in 1 Ekim'de DEM'in elini sıkmasıyla başlayan bir süreç oldu. Öncesine de baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos'ta "iç cepheyi güçlendirme" dediği bir süreç başladı.
Türkiye'nin artık bu yeni döneme devlet dışı güçlerin terör ve kaos üreten yapılardan kurtulmak süreci. Bugün geldiğimiz nokta bu sürecin bir sonucudur.
"RAHATSIZLIK DUYANLAR VAR"
Bir kısım rahatsızlık duyuyor. Terörün getirdiği bir pozisyon var oradan yararlanmaya çalışan güçler var. Bunun yanı başında bu yapıyı ayakta tutmaya çalışan bölgesel ve küresel güçler var. Oradan gelen güçler var. Bütün bunların hepsi bu sürecin doğru gitmesini istemiyorlar. 10 yıl önce yaşadık bunu.
"KANDİL KÖŞEYE SIKIŞTI"
Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Öcalan'ın vermiş olduğu cevap karşı tarafta nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Yani örgüt buna ne diyecek? Daha önceki açıklamalarında daima şunu vurgulamıştı oradaki bir kişinin yapacağı bir açıklamayla biz hareket etmeyiz şeklinde bir açıklamaları vardı.
Kandil'den ne cevap gelecek? Farklı bir görüşün ortaya çıkabileceğini değerlendirmek gerekiyor. Bu açıklama şu an için iyi ancak satır aralarının daha dikkatli okunarak Kandil'in nasıl bir cevap vereceğini beklemek gerekiyor. Ben Kandil'in bu konuda şu anda köşeye sıkıştığını ve Suriye coğrafyasındaki ABD ile olan ilişkisinin seyrinin de verilecek cevaba etki yapacağını düşünüyorum. Çünkü bu bölgede ABD ile olan ilişkisinde desteğin devam etmesi durumunda ben Kandil'in bu çağrıya olumlu yanıt vereceğini düşünmüyorum.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
Siyaset Bilimci Prof. Dr. Zakir Avşar: İnşallah bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak. Onun açılımını bu çağrılarla birlikte de göreceğiz. Terörsüz bir Türkiye ile karşı karşıya kalacağız. İnsanlarımız terörden muzdarip halde yollarına devam etmeyecekler. Huzurlu mutlu bir Türkiye'ye doğru evrilen bir sürece girdiğimizi düşünüyorum.
Öcalan böyle bir çağrıyı yapmış veya yapmamış çok fazla bir anlam taşımaz bundan sonra. Pençe ve Kilit'in burulduğu bir Irak var sonuçta Suriye'de terörün kökünü kazıma iklimi oluşmuş vaziyette. Başka bir yolları yok. Çıkmaz sokak içerisinde olduklarını artık görüyorlar.