DEM - Kandil - İmralı üçgeninde neler yaşanıyor? A Haber’de çarpıcı değerlendirme

DEM Parti, İmralı'da Abdullah Öcalan ile yapılan görüşme hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Öcalan'ın "Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" dediği belirtildi. Sürecin başarısı için en önemli zemininin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu vurgulandı.

"Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir." ifadelerinin yer aldığı açıklamada çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin katkısının değerli olduğu da vurgulandı.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber'de değerlendirmelerde bulundu (Ekran görüntüsü / A Haber)

NASIL BİR SÜREÇ İZLENECEK?

Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, yeni yılın ilk günlerinde nasıl bir süreç izleneceğini anlattı.

Buldan, "Şimdi meclisteki partilerle görüşeceğiz, herkesten randevu isteyeceğiz. Genel başkanlar düzeyinde yapacağız görüşmelerimizi. Yılbaşı ertesi partilerden randevu almaya başlayacağız. Biz görüşmelerimizi gerçekleştirdikten sonra muhtemelen kısa bir süre sonra tekrar İmralı'ya gideceğiz." ifadelerini kullandı.