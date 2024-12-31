Esad rejimi sonrası Suriye: Dürzi liderden Türkiye’ye birlik çağrısı: Artık hepimiz biriz!

Suriye'de 53 yıl süren Esad rejimi sona erdi, yeni dönemin ilk adımları atılıyor. Bu tarihi dönüşümün ardından ülkenin farklı azınlık grupları geleceğe dair beklentilerini dile getiriyor. Suriye'nin etkili azınlık gruplarından Dürzilerin ruhani lideri Anes Haj Ali, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Anes Haj Ali, Türkiye-Suriye ilişkilerinin önemine dikkat çekerek, "Türkiye ile birlik olmalıyız. Şam ve Türkiye tek yumruk olmalı. Beşar Esad rejiminin ardından şimdi biz iki ülke komşuyuz, dostuz" ifadelerini kullandı.

Dürzilerin ruhani lideri Anes Haj Ali:

"Hoş geldiniz Suriye'ye 14 yıl sonra elhamdülillah buraya geldiniz. Biz birbirimize destek olmalıyız. Biz hazırız el ele Suriye'yi yeniden inşa etmek için. Biz kardeş kardeşe, komşu komşuya birbirimize destek olmalıyız. Geçen 14 yılda yaşananları biz istemedik. Şimdi Esad gitti, inşallah biz yeniden başlayacağız."

Anes Haj Ali Türkiye ile birlik mesajı verdi.

"Eskiden olduğu gibi, insanlar birbirine bağlı ve uyum içinde olmalı. Türk kardeşlerimizle de aramızda böyle bir bağ var. Komşuyuz, aramızda yıllardır bir yakınlık var."

"Öyle ki, Türkiye ile Suriye arasında evlilikler bile olmuş, aileler birleşmiş. Şu an burada, devlette önemli pozisyonlarda olan Türk kökenli aileler var."

"Bir de geçmişte siyasette hata yapan insanlara fazla yüklenilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yanlış politikalar yüzünden bazen Türkiye'yi rahatsız eden şeyler yaşandı."

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Anes Haj Ali Esad rejiminin Suriyelileri mezhepleri nedeniyle ayrıştırıldığına dikkati çekti. Yıllarca halkın hakkının gasp edildiğini ifade etti.

"Hafız Esad silahla geldi onun zamanında insanlar mezhepleri yüzünden ayrıştırıldı zulüm başladı. Bu durum, yani yaşanan bu aşırılık, toplumun tüm kesimleri arasında korku yarattı. İnsanlar siyasette farklı yollara yönelmeye başladı. Kendi ülkeleri için özgürce hareket edebilecekleri bir alan aradılar. Rejim ile toplum arasında büyük bir uçurum oluştu."

"Bu durum, siyasette yer alan pek çok kişiyi etkiledi. Bireylerin siyaset yapma özgürlüğünü engelledi. O dönemde rejim, birçok insanı kendi siyasi partisine yönlendirmeye çalıştı. Bu rejim, ülkenin kaynaklarını çalmaya dayanan kendi politikasını oluşturdu. Esad insanların hakkına tecavüz etti, mallarını aldı, insanları katletti.Bölünmeyi istemiyoruz."

"Yaklaşık üç gün önce Suriye'deki bütün Arap aşiretleri azınlık olmak yerine birbirimizle birlik olmamız gerektiği konusunda hemfikir olduk."

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Yeni ve özgür Suriye döneminde ise artık hepimiz biriz dedi Anes Haj Ali.

"Kardeşlerim, size anlatmak istediğim şu: Artık ayrım yok hepimiz suriyeliyiz hepimiz biriz. Yeni yönetimin gerçekten de nezaket ve saygı örneği olduklarını söylemek istiyoruz. Hiçbir cinayet ya da hırsızlık yapmadılar."

"Geçmişte bu tür uygulamalar, mezhepçiliğe dayanan ve ülkeyi yok etmeyi amaçlayan eski rejimin takipçileri tarafından sürekli olarak yürütülüyordu."

"Bizi en çok üzen şey, eski rejimin görevi Suriye sınırlarını korumak olan Suriye Arap Ordusunu yok etmesiydi."

Anes Haj Ali Suriyelilerin bölge ülkeleri ile dost olmak istediklerini de vurguladı.

"Bizi en çok üzen şeylerden biri, Suriye ordusunun yok edilmesiydi. Eskiden ordumuz sınırlarımızı korumak için vardı. Suriye daha önce İsrail veya başka bir ülkeye saldırmadı, sadece kendisi saldırıya uğradığında karşılık verdi. Ama şimdi hedef alındı. Bu ülkeyi parçalayıp farklı bölgeler ve cumhuriyetlere bölmek istediler. Bu bizim için yanlıştı ve asla kabul edilemezdi. Zaten Suriye Cumhuriyeti'ni ve Lübnan Cumhuriyeti'ni ayırmıştık. Ürdün Haşimi Krallığı'ndan da bahsedelim."

"Bu durum bizi korkutuyor. Biz hep kardeş olarak kalmak istiyoruz, tüm bölgelerde, bu topraklarda. Burada, Şam topraklarında, İslam'dan bu yana gelen kardeşliğimizi, Araplığımızı ve birbirimize olan sevgimizi koruyarak bir arada yaşamak istiyoruz."