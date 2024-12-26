Kastamonu’da kan donduran cinayette ’Narin’ detayı! Cesedi çuvalla dereye atmışlardı

Maktul Satı Doğruoğlu'nun oğlu O. Doğruoğlu ise, "İki gizli tanık olaya şahittir. Babamla Behice arasındaki ilişkinin eskiye dayalı olduğunu biliyorlar. Köyde duyduklarını beyan edebileceklerini söylediler. Fakat kimliklerinin gizli tutulmasını istiyorlar. Ben bu tanıkların dinlenmesini talep ediyorum" diye konuştu.

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SAMANLIKTA TECAVÜZ İDDİASI

Duruşmada kendisini savunan Behice Ç. de, "Samanlıkta bana tecavüz etmeye kalkıştı. Ben de balta ile başına vurdum ve öldürdüm. Kim olsa bunun aynısını yapardı. Birkaç gün kendime gelemedim. Şu anda da olayın şokundayım. Kimse yokken yalnız yaptım. Daraltılmış baz raporu ve gizli tanıkların dinlenmesi talebine bir diyeceğim yoktur. Tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık Bayram Ç. ise, "Üzerime suç isnadını kabul etmiyorum. Bu taleplere bir şey diyeceğim yoktur. 18 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.