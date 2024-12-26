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Aile toplantısında tehdit görüntüleri! Narin'in avukatı 85 milyon

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2024 09:47 Güncelleme: 26.12.2024 10:19
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Aile toplantısında tehdit görüntüleri! Narin’in avukatı 85 milyon

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Narin davasının ikinci duruşması bugün yapılıyor. Duruşmada, daha önce ifadeleri alınmayan üç tanık dinlenecek. Sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar, duruşmada hazır bulundu. Savcılık, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediyor. Mahkeme çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlendi. Son detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlattı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen Narin davasının ikinci duruşmasında, daha önce ifadeleri alınmamış üç tanık dinlenecek. Sanıklar Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar duruşmada hazır bulundu.

Savcılık, sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu. Duruşma sırasında mahkeme binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri uygulandı. Son gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Sabah Ajansı programına katılan A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlattı.

NARİN'İN AVUKATI 85 MİLYON! NE YANLARINA NE YARINA KALACAK

YENİ İSİMLER KONUŞACAK

A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın anlattıkları şöyle: Savcılar mahkeme salonuna getirildi ve yine aynı yerlerine oturtuldu. Yeni isimlerin konuşacağı bir duruşma olacak. Salim Güran'ın işçisi ola Ramazan Atasoy ilk duruşmada ifade vermemişti şimdi ifadesi zorla alınacak. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar bu yönde bir karar verdi.

Ailenin tehdir görüntüleri! Rapor mahkemede (Ekran görüntüsü / A Haber)Ailenin tehdir görüntüleri! Rapor mahkemede (Ekran görüntüsü / A Haber)

RAPOR MAHKEMEYE SUNULDU

Ailenin toplantı yaptığı görüntüler ilk duruşmada yoktu şimdi bu görüntüler de konuşulacak. Bu görüntüler izlendikten sonra köyde çobanlık yapan Ahmet isimli kişi de ifade verecek. Bu görüntüler kriminal büroda çözüldü ve rapor mahkemeye sunuldu. Ahmet isimli çobana bildiklerini söylememesi için baskı yapıldığı belirtiliyor. Zaten görüntülerde fiziksel ve psikolojik baskıyı görebiliyoruz.

Çoban Ahmet ve işçi Ramazan ifade verecek! (Ekran görüntüsü / A Haber)Çoban Ahmet ve işçi Ramazan ifade verecek! (Ekran görüntüsü / A Haber)

AVUKATLARDA YENİ BİLGİLER VAR

Annenin konuşup sonra sustuğu Enes-köpek iddiası da gündeme gelecek. Ancak ben kimsenin konuşacağını düşünmüyorum yine aynı isimler bilmiyorum, duymadım ve görmedim diyecekler. Nevzat Bahtiyar'dan yeni şeyler duyabiliriz çünkü bu isim verdiği her ifade de farklı bir detayı anlattı. Nevzat Bahtiyar yalan değil ama hep eksik konuşuyordu. Nevzat Bahtiyar'ın avukatlarının ulaştığı yeni bilgiler var.

Narin avukatı 85 milyon! (Ekran görüntüsü / A Haber)Narin avukatı 85 milyon! (Ekran görüntüsü / A Haber)

AİLENİN ÇOBANA TEHDİT GÖRÜNTÜLERİ

Şu ana kadar Güran ailesi ortaya bir delil koymadı. Yapmadık diyenler bugün zor duruma düşebilir. Güran ailesinin köyün çobanı Ahmet'e gördüklerini unutması için baskı var. Bunun yanından Salim Güran'ın üvey annesi Süheyla Güran'ın da mahkemeye çağrılma ihtimali olabilir. Bu isim Salim tutuklandıktan sonra Nevzat Bahtiyar'ın evine gidip 'Salim tutuklandı Nevzat da tutuklanır' diyen kişidir.

NARİN'İN AVUKATI 85 MİLYON

Aile, Narin'i dereye attı ve orada boğulan bir kız haberi olarak kalacak sandılar. Her biri şu anda bir avukat ordusu tuttu ancak onların tahmin etmediği 85 milyon Narin'in avukatı oldu. Bu olay ne yarına yanlarına kalacak.

Bu duruşmada karar çıkabilir! (Ekran görüntüsü / A Haber)Bu duruşmada karar çıkabilir! (Ekran görüntüsü / A Haber)

Gelişmeleri A Haber mikrofonlarına değerlendiren avukat Burak Evci şunları söyledi:

Geçtiğimiz celse sanıkların ifadesi alındığı ve mütalaa verildiği için bu duruşmada bir karar verilmesi bekleniyor. Fakat ortaya çıkacak yeni itiraflar ve deliller olursa bir uzamadan söz edebiliriz aksi takdirde bu celseden bir karar çıkacaktır.

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