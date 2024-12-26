Aile toplantısında tehdit görüntüleri! Narin’in avukatı 85 milyon

Narin avukatı 85 milyon! (Ekran görüntüsü / A Haber)

AİLENİN ÇOBANA TEHDİT GÖRÜNTÜLERİ

Şu ana kadar Güran ailesi ortaya bir delil koymadı. Yapmadık diyenler bugün zor duruma düşebilir. Güran ailesinin köyün çobanı Ahmet'e gördüklerini unutması için baskı var. Bunun yanından Salim Güran'ın üvey annesi Süheyla Güran'ın da mahkemeye çağrılma ihtimali olabilir. Bu isim Salim tutuklandıktan sonra Nevzat Bahtiyar'ın evine gidip 'Salim tutuklandı Nevzat da tutuklanır' diyen kişidir.

NARİN'İN AVUKATI 85 MİLYON

Aile, Narin'i dereye attı ve orada boğulan bir kız haberi olarak kalacak sandılar. Her biri şu anda bir avukat ordusu tuttu ancak onların tahmin etmediği 85 milyon Narin'in avukatı oldu. Bu olay ne yarına yanlarına kalacak.