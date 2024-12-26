Sabah gazetesi temsilcisi Abdurrahman Şimşek: Güran gizli tanığa ulaştı ve tehdit etti

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin cinayetinde tutuklu olarak yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'ın da olduğu 12 kişi bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tanık ifadeleri ile duruşma başladı.

Mahkeme önünde gelişmeleri anlatan Sabah gazetesi temsilcisi Abdurrahman Şimşek önemli bilgiler paylaştı ve "Köyden biri gizli tanık olacaktı. Güran ailesi gizli tanığa ulaştı ve tanıklık yapmasını istemedi o da korkup tanıklık yapmadı." dedi.

Abdurrahman Şimşek mahkeme önünden anlattıkları şöyle:

Kilit tanık Ramazan Atasoy konuşturulmadı. Konuşmadı, konuşturulmadı. 15 yaşında bir çocuğun bence o kollukta tutulan tutanağın yüzde 100 doğru olduğuna inanıyorum. Ama burada maalesef kovuşturma aşamasındaki söylenen her şey esas alınıyor. Burada da bir yargılama sürüyor. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar bu detayı da değerlendirecek. Şöyle ki soruşturma aşamasında söylediği sözler, oradaki olayın sıcaklığı, tutuklanma psikolojisiyle söylenen bir sözü az çok Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar tecrübesiyle bunu görüyor. Ve burada ne kadar baskıya maruz kalmadığını söylese de bir baskı altında.