Sabah gazetesi temsilcisi Abdurrahman Şimşek: Güran gizli tanığa ulaştı ve tehdit etti
Narin Güran davasında 2. duruşma devam ediyor, tanıklar dinleniyor. Mahkeme önünde gelişmeleri anlatan Sabah gazetesi temsilcisi Abdurrahman Şimşek, “Köyden biri gizli tanık olacaktı. Güran ailesi gizli tanığa ulaştı ve tanıklık yapmasını istemedi o da korkup tanıklık yapmadı.” dedi.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin cinayetinde tutuklu olarak yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'ın da olduğu 12 kişi bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tanık ifadeleri ile duruşma başladı.
Mahkeme önünde gelişmeleri anlatan Sabah gazetesi temsilcisi Abdurrahman Şimşek önemli bilgiler paylaştı ve "Köyden biri gizli tanık olacaktı. Güran ailesi gizli tanığa ulaştı ve tanıklık yapmasını istemedi o da korkup tanıklık yapmadı." dedi.
Abdurrahman Şimşek mahkeme önünden anlattıkları şöyle:
Kilit tanık Ramazan Atasoy konuşturulmadı. Konuşmadı, konuşturulmadı. 15 yaşında bir çocuğun bence o kollukta tutulan tutanağın yüzde 100 doğru olduğuna inanıyorum. Ama burada maalesef kovuşturma aşamasındaki söylenen her şey esas alınıyor. Burada da bir yargılama sürüyor. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar bu detayı da değerlendirecek. Şöyle ki soruşturma aşamasında söylediği sözler, oradaki olayın sıcaklığı, tutuklanma psikolojisiyle söylenen bir sözü az çok Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar tecrübesiyle bunu görüyor. Ve burada ne kadar baskıya maruz kalmadığını söylese de bir baskı altında.
NEVZAT'IN AİLENE TEHDİT
Çünkü bu insanlar serbest kaldıklarında veya tutuklu olarak devam etse bile arkada aileleri var. Güranlar tarafından tehdit edildiği müddetçe doğruyu söyleyemezler. Yani işin doğası bu. Çünkü burada silahlar konuşur, her şey olur. İşte Nevzat'ın ailesine tehdit ettiler. Şu anda Nevzat Bahtiyar Diyarbakır il merkezinde koruma kararı var. Polis tarafından sürekli 24 saat esasına göre korunuyor. O bile konuşmuyor.
KİM VE SEBEP ÖĞRENEMEYECEĞİZ
Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'ın kafasında kanaat oluşmuş bence. Bu kanaate göre bence sanıkların dördüne ağırlaştırılmış müebbet, ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet vererek bu dosyanın kapanacağını düşünüyorum. Narin Güran'ı kim öldürdü ve niçin öldürüldüğünün sebebini hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Bu şekilde giderse ben halen söylüyorum.
Bakın bu işin merkezinde Enes Güran vardır. Bu kız çocuğu Enes Güran'ın sebebiyle öldürülmüştür. Enes Güran'ın içinde ve dolaylı Enes Güran'la bağlantılı bir şekilde öldürülmüştür. Burada çünkü Enes Güran'ın telefonundan bazı çıkan dokümanlar silinmiş, telefonundan bazı bilgiler silinmiş.
GİZLİ TANIĞA TEHDİT
Bir gizli tanık vardı, söylemiştim daha önceden gizli tanık olmak isteyen köyden birisi ama Güranlar o gizli tanıklara bile ulaşıp gizli tanık olmasından imtina ettirdiler. Geri çekildi, feragat etti, korkudan. Şimdi burada biz sanırım eğer bu şekilde sonuçlanırsa hiçbir zaman Narin Güran'ın niçin öldürüldüğünü ve kim öldürdüğünü öğrenemeyeceğiz.
VERİLECEK KARAR BOZULABİLİR
Kim öldürdüğünden daha önemli olan niçin öldürüldü? Hangi sebeple? 14 sayfalık iddianamede; belirlenemeyen bir sebep ve saikle öldürüldüğünü tespit edemedik diyor. Dolayısıyla olay yerinde anne, abi, amca ve Nevzat Bahtiyar'ın olduğunu görüyorum. Daraltılmış bazı kayıtlardan bunu görüyorum. Ben buradan yola çıkarak dördüne müebbet, ağırlaştırılmış müebbet veriyor. Ama ben halen söylüyorum bu dosyanı Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulma olasılığı çok yüksek.