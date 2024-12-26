26 Aralık 2024, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Aile toplantısında tehdit görüntüleri! Narin'in avukatı 85 milyon
Aile toplantısında tehdit görüntüleri! Narin’in avukatı 85 milyon

Aile toplantısında tehdit görüntüleri! Narin'in avukatı 85 milyon

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2024 09:50
Güncelleme:26.12.2024 09:50
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Narin davasının ikinci duruşması bugün yapılıyor. Duruşmada, daha önce ifadeleri alınmayan üç tanık dinlenecek. Sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar, duruşmada hazır bulundu. Savcılık, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediyor. Mahkeme çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlendi. Son detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aile toplantısında tehdit görüntüleri! Narin’in avukatı 85 milyon
İnsanlık dışı koşullar böceklerle dolu koğuşlar
İnsanlık dışı koşullar böceklerle dolu koğu��lar
Narin’in avukatı 85 milyon! Ne yanlarına ne yarına kalacak
Narin'in avukatı 85 milyon! Ne yanlarına ne yarına kalacak
Kaçak alkole karşı Çengel operasyonları
Kaçak alkole karşı Çengel operasyonları
Narin cinayeti bugün çözülür mü?
Narin cinayeti bugün çözülür mü?
Narin cinayetinde hesap günü! Sanıklar adliyeye giriş yaptı
Narin cinayetinde hesap günü! Sanıklar adliyeye giriş yaptı
Ramazan Atasoy ve tehdit edilen çoban Ahmet ne ifade verecek?
Ramazan Atasoy ve tehdit edilen çoban Ahmet ne ifade verecek?
Narin Güran cinayeti: Bu davada karar çıkacak!
Narin Güran cinayeti: Bu davada karar çıkacak!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP basiretsiz, sorumsuz davranıyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP basiretsiz, sorumsuz davranıyor.
Narin cinayetinde ikinci duruşma!
Narin cinayetinde ikinci duruşma!
Başkan Erdoğan: Ayrım yapmaksızın her sanatçı başımızın tacıdır
Başkan Erdoğan: Ayrım yapmaksızın her sanatçı başımızın tacıdır
Dışişleri’nde kritik görüşme!
Dışişleri'nde kritik görüşme!
Başkan Erdoğan KKTC lideri Tatar ile görüştü
Başkan Erdoğan KKTC lideri Tatar ile görüştü
Daha Fazla Video Göster