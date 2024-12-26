Aile toplantısında tehdit görüntüleri! Narin’in avukatı 85 milyon

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Narin davasının ikinci duruşması bugün yapılıyor. Duruşmada, daha önce ifadeleri alınmayan üç tanık dinlenecek. Sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar, duruşmada hazır bulundu. Savcılık, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediyor. Mahkeme çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlendi. Son detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN