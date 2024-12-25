Yeni asgari ücrete kim ne diyor? Fahiş fiyat artışları nasıl durdurulacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücret rakamını açıkladı. Geçtiğimiz yıllardan daha farklı bir yöntem uygulanarak 2025 yılı asgari ücret rakamı yüzde 30 artışla 22.104 TL olarak belirlendi. 2022 ve 2023 yılı dışında her sene yılda 1 kez zamlanan asgari ücret, gerçekleşen enflasyonun üzerinde belirlenirdi. Ancak bu yıl 2024 yılı enflasyonu ile 2025 yılı için hedeflenen enflasyonun ortalamasına yakın bir zam oranı belirlendi. Buna göre brütü 26.005 TL olan asgari ücretin, işverene maliyeti 30.556 TL olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22.104 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Yeni rakam, brüt 26.005 TL olurken işverenler için toplam maliyet 30.556 TL'ye ulaştı. Bu artış oranı, önceki yıllardan farklı bir yöntemle, 2024 yılı enflasyonu ve 2025 yılı hedef enflasyonunun ortalaması baz alınarak belirlendi. Geçmişte, asgari ücret genellikle yılda bir kez zamlanır ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde bir artış oranı uygulanırdı. Bakan Işıkhan, yapılan düzenlemenin ekonomik koşullar ve enflasyon hedefleri göz önünde bulundurularak hazırlandığını ifade etti. Açıklanan yeni rakam, işçi ve işveren tarafları arasında tartışma yaratırken, hükümetin bu dengeyi koruma çabası dikkat çekti. Yeni asgari ücret, milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren önemli bir düzenleme olarak 2025 yılı boyunca geçerli olacağı ifade edildi.

A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler belirlenen yeni asgari ücretin ekonomik etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte o programdan satır başlıkları;

ASGARİ ÜCRET RAFLARI NASIL ETKİLER?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman: Daha aralık ayından etiketlere zamlar yansıdı. Vatandaşlar buna tepkili aslında. İşverenin cebinden bir şey çıkmamasına rağmen zam geliyor her şeye. Biz Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda ki hassasiyetini biliyoruz. Tek problemimiz bir caydırıcılığın olması. Bir işletmenin birim maliyeti vardı o birim maliyet gerçek maliyeti mi gösteriyor o önemli.

A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Gazeteci Mete Sohtaoğlu: Etiketler basıldı zaten yarın raflarda göreceğiz. 1 Ocaktan itibaren belirli ürün gruplarında otomatik zamları göreceğiz. Şubat ayında, okullar kapanında haziran ayında bir zam daha olacak. Biz her ay zamlı ürün almak zorunda kalacağız.

Toplumsal bir tahribat var. Herkesin ağzında peygamber ahlakı ama sabah 9'da dükkanı açınca kimin ayağını kaydırsa kime kazık atsa diye düşünür oldular. Bu ekonomi artık toplumsal ilişkileri de zehirledi.

A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman: Ekonomik denge herkesin dikkat ettiği bir husus. Bugün ki kaygıyı bugün işçi yaşıyor yarın da emekli yaşayacak. Etiketlere ne derece yansıyacak diye düşünecekler. Makul olmayan artışları görünce ihbar etmek gerekiyor.

Asgari ücretin kararı kamu kararı değildir. Asgari ücretin kararı iş verenin verdiği teklifin değerlendirilmesi ile ortaya çıkmıştır. Fakat vatandaş şu an bu karardan memnun değil.