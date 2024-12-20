Lazkiye Türkmenleri Esad rejiminin zulmünü A Haber’e anlattı

Baas rejimi döneminde Türkmenler, sistematik bir baskı altında yaşadı. Arazi ve mülklerine zorla el konulduğunu belirten köylüler, Türkçe konuşmanın yasaklandığını ve kültürel kimliklerinin yok edilmek istendiğini dile getirdi. Türkmen bir köylü, "Türkçe konuştuğumuz için tehdit edildik. Bize Türkçe'yi unutturmaya çalıştılar," ifadeleriyle yaşadıkları kültürel asimilasyonu özetledi.

SEDNAYA HAPİSHANESİ'NE GÖTÜRÜLENLER GERİ DÖNMEDİ

Köy halkı, rejimin keyfi tutuklamalarına da dikkat çekti. Bir Türkmen köylü, "27 kişiyi bir gecede aldılar ve hiçbiri geri dönmedi. Ölü mü, sağ mı bilmiyoruz," diyerek zulmün boyutlarını gözler önüne serdi. Rejimin Türkmenlere yönelik baskılarının, yalnızca yaşam koşullarını değil, güvenliklerini de tehdit ettiğini vurguladı.