Lazkiye Türkmenleri Esad rejiminin zulmünü A Haber'e anlattı
A Haber ekibi, Lazkiye’de yaşayan Türkmenlerin Esad rejimi döneminde maruz kaldıkları zulmü ve baskıyı yerinde dinledi. Muhabir Halil İbrahim Uğur’un röportajlarında Türkmen köylüler, yıllarca süren acıları, haksızlıkları ve hayatta kalma mücadelelerini anlattı.
Baas rejimi döneminde Türkmenler, sistematik bir baskı altında yaşadı. Arazi ve mülklerine zorla el konulduğunu belirten köylüler, Türkçe konuşmanın yasaklandığını ve kültürel kimliklerinin yok edilmek istendiğini dile getirdi. Türkmen bir köylü, "Türkçe konuştuğumuz için tehdit edildik. Bize Türkçe'yi unutturmaya çalıştılar," ifadeleriyle yaşadıkları kültürel asimilasyonu özetledi.
SEDNAYA HAPİSHANESİ'NE GÖTÜRÜLENLER GERİ DÖNMEDİ
Köy halkı, rejimin keyfi tutuklamalarına da dikkat çekti. Bir Türkmen köylü, "27 kişiyi bir gecede aldılar ve hiçbiri geri dönmedi. Ölü mü, sağ mı bilmiyoruz," diyerek zulmün boyutlarını gözler önüne serdi. Rejimin Türkmenlere yönelik baskılarının, yalnızca yaşam koşullarını değil, güvenliklerini de tehdit ettiğini vurguladı.
TÜRKMEN BÖLGESİ BİLİNÇLİ OLARAK MAHRUM BIRAKILDI
Türkmenlerin yaşadığı bölgede yol, elektrik ve diğer altyapı hizmetlerinin sağlanmadığını belirten köylüler, Nusayrilerin yaşadığı yerlerin ise her türlü imkana sahip olduğuna dikkat çekti. Bir köylü, "Nusayrilerin binaları yeni ve modern, yolları düzgün. Biz ise yıllardır ilkel koşullarda yaşamaya mahkum edildik," ifadeleriyle yaşadıkları adaletsizliği dile getirdi.
HAYATTA KALMA MÜCADELESİ: ASKERLİKTEN KAÇIŞ VE YASAKLAR
Rejimin Türkmenleri askere alıp diğer Müslümanlara karşı savaştırmak istediğini belirten bir köylü, "Çocuklarımı askere göndermemek için biri Türkiye'ye kaçtı," dedi. Türkmenlerin denize girmekten ticaret yapmaya kadar pek çok temel hakkının kısıtlandığını söyleyen köylüler, "Bize sadece nefes almak serbestti, ama bazen ondan da korkuyorduk," diyerek yaşadıkları baskıyı anlattı.
TÜRKMENLER İÇİN UMUT DOLU GÜNLER
Baas rejiminin sona ermesiyle bölgede bir rahatlama yaşandığını belirten Türkmenler, yıllar sonra özgürlüğe kavuşmanın sevincini dile getirdi. Türkmen bir köylü, "Kuşlar bile artık farklı ötüyor, doğa bile bizimle seviniyor," sözleriyle mutluluklarını ifade etti.
Türkmenlerin anlattıkları, Suriye'de yıllarca süren zulüm ve baskının boyutlarını ortaya koyarken, Esad rejiminin bölgedeki insan hakları ihlallerini bir kez daha gündeme taşıdı.