Rakka'da PKK/YPG'ye karşı halk ayaklanması! Yeni dönemin habercisi mi?
Suriye’nin Rakka kentinde, terör örgütü PKK/YPG’ye karşı halkın tepkisi büyüyor. Arap aşiretlerin önderliğinde başlayan ve hızla yayılan ayaklanma, örgütün bölgedeki hakimiyetini sarsarken, Suriye’nin doğusunda dengelerin yeniden şekillenebileceği sinyalini veriyor.
Rakka'nın doğusundaki Ganim El-Ali Köyü, Suriye hükümetine bağlı güçler tarafından PKK/YPG unsurlarından temizlendi. Bunun yanı sıra, Arap aşiretler birçok kontrol noktası ve stratejik noktayı ele geçirerek terör örgütüne karşı kararlılıklarını ortaya koydu. Aşiretler, PKK/YPG'nin bölgedeki üslerine baskınlar düzenleyerek bazı örgüt üyelerini gözaltına aldı ve bu bilgileri Suriye Milli Ordusu ile paylaştı.
HALK MEYDANLARA İNDİ
Rakka meydanlarında toplanan halk, PKK/YPG'nin bölgedeki varlığını protesto eden gösteriler düzenledi. Aşiret liderleri, örgütün dayattığı düzenin halkın iradesine aykırı olduğunu ve terörle mücadelede birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda Ayn El Arab ve Haseke bölgelerinde de terör unsurlarının geri çekildiği yönündeki haberler, bölgede hareketliliğin hızlandığını ortaya koyuyor.
DÖNÜM NOKTASI!
Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Tolga Sakman, gelişmeleri değerlendirirken, "Rakka'da yaşanan bu halk hareketi, bölge için bir dönüm noktası olabilir. Arap aşiretlerin ayaklanması, PKK/YPG'nin gücünü zayıflatırken, bu durum Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından da kritik bir adım. Türkiye'nin de yeni Şam yönetimiyle iş birliği yaparak, bu süreci desteklemesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Dr. Sakman, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyindeki gelişmelerin birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak, "Türkiye'nin diplomatik hamleleri ve askeri operasyonları, bölgeyi terörden arındırma hedefine yönelik bir bütünlük taşıyor. Irak ve Suriye'de eşzamanlı baskıların devam etmesi, terör unsurlarının hareket alanını daraltıyor" dedi.
ABD'NİN TAVRI VE BÖLGESEL DENGELER
Dr. Sakman, ABD'nin bölgedeki politikalarının da yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek, "ABD'nin asker çekme kararı almış olması, yerine bırakılacak yapının niteliğini sorgulatıyor. PKK/YPG'ye sağlanan desteğin devam etmesi, bölgede daha fazla gerilim yaratabilir" şeklinde konuştu.
Bölgedeki gelişmelerin terör örgütü PKK/YPG için sonun başlangıcını işaret ettiğini dile getiren uzmanlar, halk desteği ve uluslararası iş birliğinin, kalıcı barış ve istikrar için anahtar rol oynayacağını belirtiyor. Rakka'daki hareketliliğin, Suriye'de yeni bir dönemin kapısını aralayıp aralamayacağı ise önümüzdeki süreçte netleşecek.
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