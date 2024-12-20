Rakka’da PKK/YPG’ye karşı halk ayaklanması! Yeni dönemin habercisi mi?

Rakka'nın doğusundaki Ganim El-Ali Köyü, Suriye hükümetine bağlı güçler tarafından PKK/YPG unsurlarından temizlendi. Bunun yanı sıra, Arap aşiretler birçok kontrol noktası ve stratejik noktayı ele geçirerek terör örgütüne karşı kararlılıklarını ortaya koydu. Aşiretler, PKK/YPG'nin bölgedeki üslerine baskınlar düzenleyerek bazı örgüt üyelerini gözaltına aldı ve bu bilgileri Suriye Milli Ordusu ile paylaştı.

HALK MEYDANLARA İNDİ

Rakka meydanlarında toplanan halk, PKK/YPG'nin bölgedeki varlığını protesto eden gösteriler düzenledi. Aşiret liderleri, örgütün dayattığı düzenin halkın iradesine aykırı olduğunu ve terörle mücadelede birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda Ayn El Arab ve Haseke bölgelerinde de terör unsurlarının geri çekildiği yönündeki haberler, bölgede hareketliliğin hızlandığını ortaya koyuyor.