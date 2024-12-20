20 Aralık 2024, Cuma
Haberler Özel Haber Haberleri D-8 zirvesinde Erdoğan’ın mesajlarının şifreleri! Okan Müderrisoğlu A Haber değerlendirdi

D-8 zirvesinde Erdoğan’ın mesajlarının şifreleri! Okan Müderrisoğlu A Haber değerlendirdi

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.12.2024 10:15 Güncelleme: 20.12.2024 10:21
ABONE OL
D-8 zirvesinde Erdoğan’ın mesajlarının şifreleri! Okan Müderrisoğlu A Haber değerlendirdi

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini ve son dönemdeki diplomatik temasları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile yaptığı görüşmelerin, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek adına önemli bir adım olduğunu belirten Müderrisoğlu, bu süreçte D-8’in de kritik bir rol oynadığını vurguladı.

A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın konuğu olan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Necmettin Erbakan'ın vizyonuyla kurulan D-8'in İslam dünyasının ekonomik ve siyasi dayanışma platformu olma niteliğini hatırlatarak, "Bu organizasyon, hem ekonomik temelli hem de uluslararası sorunlar karşısında siyasi dayanışmayı teşvik eden bir modeldir" dedi. Türkiye'nin ardından Bangladeş ve şu anda Mısır'ın dönem başkanlığını üstlendiği D-8'de Suriye, Lübnan ve Gazze gibi bölgelerin durumunun gündeme geldiğini belirtti.

D-8 ZİRVESİNDE ERDOĞAN'IN MESAJLARININ ŞİFRELERİ!

SURİYE'NİN GELECEĞİ: KAPSAYICI BİR YAKLAŞIM

Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin terörden arındırılmış, kapsayıcı ve istikrar odaklı bir ülke olması gerektiğine yönelik çağrısına dikkat çekerek, "Esad rejimi yapay desteklerle ayakta tutulmaya çalışılıyordu. Ancak bu sürdürülebilir değildi. Türkiye, her zaman Suriye'yi Suriyelilere bırakacak bir yaklaşımı savundu" ifadelerini kullandı.

Mısır ile ilişikiler yeni döneme girdi! (Ekran görüntüsü / A Haber)Mısır ile ilişikiler yeni döneme girdi! (Ekran görüntüsü / A Haber)

LÜBNAN İLE DAYANIŞMA

Türkiye'nin Lübnan'a yönelik insani ve ekonomik destek çabalarının altını çizen Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile yaptığı görüşmenin, bölgesel iş birliği açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Türkiye'nin, Lübnan gibi zor durumdaki ülkelere hem ekonomik hem de siyasi destek sunduğunu vurguladı.

D-8 zirvesine Erdoğan imzası! (Ekran görüntüsü / A Haber)D-8 zirvesine Erdoğan imzası! (Ekran görüntüsü / A Haber)

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllık değerlendirme toplantısında Suriye'ye ilişkin açıklamalarını yorumlayan Müderrisoğlu, "Rusya, Suriye'deki varlığını korumaya çalışırken, Esad rejiminin artık bir aparat olarak görüldüğünü açıkça ortaya koydu. Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele çabaları ise Rusya tarafından da kabul görüyor" dedi.

İRAN'IN BÖLGEDEKİ ZAYIFLAYAN ROLÜ

İran'ın sahada yaşadığı kayıplar ve bu durumun bölge dinamiklerine etkisini değerlendiren Müderrisoğlu, "İran, artık sahada eski gücünü kaybetmiş durumda. Türkiye ise bölge halklarının kendi kaderine sahip çıkmasını destekleyen bir politika izliyor" şeklinde konuştu.

Yeni dünya düzeni ve yeni planlar! (Ekran görüntüsü / A Haber)Yeni dünya düzeni ve yeni planlar! (Ekran görüntüsü / A Haber)

BÖLGESEL BARIŞ VE YENİ DÜNYA DÜZENİ

Müderrisoğlu, Türkiye'nin bölgesel barış, huzur ve kalkınmayı teşvik eden bir aktör olarak uluslararası camiada dikkat çektiğini belirtti, "Türkiye, bölge halklarının kendi kaderini tayin etmesi gerektiğini savunuyor. Bu yönüyle, bölgedeki birçok aktör tarafından reel politik bir güç olarak kabul görüyor" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör