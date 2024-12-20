D-8 zirvesinde Erdoğan’ın mesajlarının şifreleri! Okan Müderrisoğlu A Haber değerlendirdi
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini ve son dönemdeki diplomatik temasları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile yaptığı görüşmelerin, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek adına önemli bir adım olduğunu belirten Müderrisoğlu, bu süreçte D-8’in de kritik bir rol oynadığını vurguladı.
A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın konuğu olan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Necmettin Erbakan'ın vizyonuyla kurulan D-8'in İslam dünyasının ekonomik ve siyasi dayanışma platformu olma niteliğini hatırlatarak, "Bu organizasyon, hem ekonomik temelli hem de uluslararası sorunlar karşısında siyasi dayanışmayı teşvik eden bir modeldir" dedi. Türkiye'nin ardından Bangladeş ve şu anda Mısır'ın dönem başkanlığını üstlendiği D-8'de Suriye, Lübnan ve Gazze gibi bölgelerin durumunun gündeme geldiğini belirtti.
SURİYE'NİN GELECEĞİ: KAPSAYICI BİR YAKLAŞIM
Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin terörden arındırılmış, kapsayıcı ve istikrar odaklı bir ülke olması gerektiğine yönelik çağrısına dikkat çekerek, "Esad rejimi yapay desteklerle ayakta tutulmaya çalışılıyordu. Ancak bu sürdürülebilir değildi. Türkiye, her zaman Suriye'yi Suriyelilere bırakacak bir yaklaşımı savundu" ifadelerini kullandı.
LÜBNAN İLE DAYANIŞMA
Türkiye'nin Lübnan'a yönelik insani ve ekonomik destek çabalarının altını çizen Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile yaptığı görüşmenin, bölgesel iş birliği açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Türkiye'nin, Lübnan gibi zor durumdaki ülkelere hem ekonomik hem de siyasi destek sunduğunu vurguladı.
TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllık değerlendirme toplantısında Suriye'ye ilişkin açıklamalarını yorumlayan Müderrisoğlu, "Rusya, Suriye'deki varlığını korumaya çalışırken, Esad rejiminin artık bir aparat olarak görüldüğünü açıkça ortaya koydu. Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele çabaları ise Rusya tarafından da kabul görüyor" dedi.
İRAN'IN BÖLGEDEKİ ZAYIFLAYAN ROLÜ
İran'ın sahada yaşadığı kayıplar ve bu durumun bölge dinamiklerine etkisini değerlendiren Müderrisoğlu, "İran, artık sahada eski gücünü kaybetmiş durumda. Türkiye ise bölge halklarının kendi kaderine sahip çıkmasını destekleyen bir politika izliyor" şeklinde konuştu.
BÖLGESEL BARIŞ VE YENİ DÜNYA DÜZENİ
Müderrisoğlu, Türkiye'nin bölgesel barış, huzur ve kalkınmayı teşvik eden bir aktör olarak uluslararası camiada dikkat çektiğini belirtti, "Türkiye, bölge halklarının kendi kaderini tayin etmesi gerektiğini savunuyor. Bu yönüyle, bölgedeki birçok aktör tarafından reel politik bir güç olarak kabul görüyor" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- CUMA HUTBESİ konusu 20 Aralık 2024 | Milli ve Manevi Değerlerimizi Muhafaza Edelim
- 20 Aralık İl İl Meteoroloji Hava Durumu | Kuvvetli yağış ve çığ tehlikesine karşı uyarı
- Bonkörlük onların doğasında var! Bu 5 burç cömertlikte zirveye oynuyor
- İsrafı önleyin: bozuldu diye çöpe atmayın! Son kullanma tarihi olmayan gıdalar
- Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı! 2025 zamlı asgari ücret 3. toplantı sonrası ilk rakam ne oldu?
- Lezzetli kek tarifi: Puf puf kabaran kek yapmanın sırrı
- Kişilik Analizi | Oturma pozisyonunuz sizi ele veriyor: Kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
- Regaip Kandili ne zaman? 2025 Diyanet takvimi: Regaip gecesi hangi tarihte idrak edilecek?.
- İstanbul elektrik kesintisi 20 Aralık | 19 ilçeye uyarı yapıldı: Saatlerce sürecek! Esenyurt, Şişli, Bağcılar, Avcılar...
- 7 günde 7 kilo verdiren tarif! Besin deposu: Metabolizmayı ateşliyor, yağları cayır cayır yakıyor
- Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde geçme notu 70 oldu! Bakan Tekin açıkladı
- Evinizde bu bitkiye yer açın! Kaktüslerin duyulmamış mucizevi etkileri: Birçok faydası bulunuyor