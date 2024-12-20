D-8 zirvesinde Erdoğan’ın mesajlarının şifreleri! Okan Müderrisoğlu A Haber değerlendirdi

A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın konuğu olan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Necmettin Erbakan'ın vizyonuyla kurulan D-8'in İslam dünyasının ekonomik ve siyasi dayanışma platformu olma niteliğini hatırlatarak, "Bu organizasyon, hem ekonomik temelli hem de uluslararası sorunlar karşısında siyasi dayanışmayı teşvik eden bir modeldir" dedi. Türkiye'nin ardından Bangladeş ve şu anda Mısır'ın dönem başkanlığını üstlendiği D-8'de Suriye, Lübnan ve Gazze gibi bölgelerin durumunun gündeme geldiğini belirtti.

SURİYE'NİN GELECEĞİ: KAPSAYICI BİR YAKLAŞIM

Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin terörden arındırılmış, kapsayıcı ve istikrar odaklı bir ülke olması gerektiğine yönelik çağrısına dikkat çekerek, "Esad rejimi yapay desteklerle ayakta tutulmaya çalışılıyordu. Ancak bu sürdürülebilir değildi. Türkiye, her zaman Suriye'yi Suriyelilere bırakacak bir yaklaşımı savundu" ifadelerini kullandı.