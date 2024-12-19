Başkan Erdoğan dünyaya birlik çağrısı: Suriye’de iç barış sağlanmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi Filistin-Lübnan oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli kardeşlerim her birinizi selamlıyorum. Bugün Kahire'de bir araya getiren Sisi'ye teşekkür ediyorum. Saldırılar katlanılmaz boyutlara ulaştı. 50 bin Filistinli kardeşimiz şehit olurken 100 bin kişi de yaralandı. Lübnan da ilave zorluklarla karşı karşıya. Filistin sorununa kalıcı çözüm için mücadele ettik. Uzun soluklu hedefimiz iki devletli çözümü hayata geçirmek için bir müzakere sürecinin başlatılması olmalıdır. İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz.

"İSRAİL SALDIRILARINI GENİŞLETEREK SÜRDÜRÜYOR"

İsrail saldırılarını genişleterek sürdürüyor. İsrail'in Golan tepelerinde yasa dışı yerleşimini genişlettiğini görüyoruz. Suriye'nin ve bölgemizin istikrarını tehdit eden hukuksuzluklara, D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum. İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir. Suriye, İsrail saldırganlığının hedefinde.

Ateşkesin sağlanması konusunda güçlü destek vererek sonuca ulaşmalıyız. Lübnan'da ateşkesin tesisi ve Suriye'de Esed rejiminin çökmesi, ümit ediyorum daha olumlu bir dönemin başlangıcı olacaktır. Ülkemizin Lübnan'a gönderdiği yardımlar bin 500 tona ulaşmıştır. Bölge ülkelerinin birbirlerinin içişlerine karışmadan dayanışma içinde olması önemli.