CANLI | Şam’ın simgesi Emevi Camii’nde ikinci cuma! Özgür Suriye’de vatandaşlar akın etti | Rejimin izleri ’Tarihten’ silindi

Suriye'de muhaliflerin başlattığı ilerleyiş sonrası Şam geçtiğimiz günlerde Esad rejiminden alındı. 61 yıllık BAAS rejimi sona ererken, özgürleşen Suriye'de halkın en çok akın ettiği noktalardan biri de Şam'daki Emevi Camii oldu. Rejimin sona ermesi sonrası Emevi Camii'nde bugün ikinci özgür cuma namazı kılındı.

SURİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN AKIN ETTİLER

Şam'da yaşayanların yanı sıra Suriye'nin farklı bölgelerinden binlerce kişi Emevi Camii'ne akın etti. On binlerce Suriyeli bir araya gelerek Cuma namazını eda etti.

A HABER BÖLGEDE

Bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, öğle saatlerinde Emevi Camii'nde yaşanan son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Geçgel, "Cuma namazı için gelenler cami avlusunda yoğunluk oluşturmaya başladı. Geçtiğimiz hafta ilk Cuma namazında bu saatlerde daha yoğunluk vardı ama an itibarıyla yoğunluk başlamış durumunda. Saate yaklaştıkça da yoğunluğun artması bekleniyor. Gelenler cami avlusunda ellerinde yeni Suriye bayrağıyla fotoğraf çektiriyor.

Cami avlusunda zaman zaman tekbir seslerinin yükseldiğini söyleyebiliriz. Avluya ilk ulaşanlar camiye dönüp şükür secdesi yerine getiriyorlar. Şükür namazı kılıyorlar. Saatler sonrasında Cuma namazı eda edilecek. İçeri sığmayanlar avluda, avluya sığmayanlar da avlunun dışarısında bulunan müsait alanlarda namazını eda edecek.

Bu noktaya gelen her sokak yoğun bir insan seline dönüyor. Geçtiğimiz hafta kuzeyden de gelenlerin sayısı fazlaydı. Esad'dan kurtuluş lokum ve tatlı dağıtılarak kutlanıyor.

Aileleriyle gelenler var, çocuklarıyla gelenler var. Yıllar sonra Emevi Camii'ni görenler var. Bazı çocuklar bu camiyi ilk kez görüyor." ifadelerini kullandı.

REJİMİN İZLERİ SİLİNDİ

Vatandaşlar, namaz öncesi, caminin dış duvarındaki mermer levhada yer alan Hafız Esed'in ismini çekiçle kazıdı.