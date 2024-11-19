İsrail bombası böyle fotoğraflandı! Bina yerle bir oldu

İsrail ordusunun Hizbullah`ın kullandığını iddia ettiği bu bina için tahliye emri yayımlamasının ardından uzun odaklı objektif, yelek ve kaskını alıp güvenli bir mesafeye konuşlanan Ammar, o anları anbean görüntüledi.

İsrail bombası böyle fotoğraflandı! İSRAİL BOMBASI BÖYLE FOTOĞRAFLANDI! O BİNADA DAİRE KİRALAYACAKTI

Ammar`ın çocukluğunu buralarda geçirdiğini bildirdi. 15 yıl sürüp 1990`da biten Lübnan iç savaşı sırasında çocuk olan Ammar, "Bu bina, Müslüman ve Hıristiyan mahalleleri arasında ön cepheydi" dedi. Ammar, ilk katta bir noterin yer aldığını, bitişiğindeki spor malzemeleri satan dükkandan alışveriş ettiğini ve sevdiği kişilerin binanın yanındaki mezarlıkta gömülü olduğunu söyledi. Foto muhabiri Ammar yakınlardaki Horş Beyrut parkının sunduğu çam manzarasını sevdiği için ya bu binada ya da yanında bir daire kiralamayı düşündüğünü ifade etti.

Bombanın binaya geldiği an (Foto / AP)

BOMBA TESPİTİ YAPILDI

ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü`nden (Human Rights Watch/HRW) Richard Weir, fotoğrafları inceleyerek İsrail`in kullandığı bombayı tespit etti.

Sivillerin yaşadığı bina yerle bir oldu (Foto / AP)

SİVİLLER İÇİN ÇOK TEHLİKELİ

Fırlatılanı JDAM donanımlı 910 kilogramlık MK-84`e benzeten Weir, bu tip bombaların geniş alanı etkilediğini vurgulayarak etraftaki siviller için önemli riskler yarattığını belirtti.