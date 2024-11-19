ABD’den Netanyahu’yu kızdıracak karar! İsrailli kişi ve kurumlara yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli bazı kişi ve kurumlar hakkında yaptırım kararı aldı.

AÇIKLAMADA BARIŞ VURGUSU

Dışişleri Bakanlığının internet sitesindeki açıklamada, "ABD, Batı Şeria'da barış, güvenlik ve istikrarı baltalayanlara karşı harekete geçmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

MÜLKLERİ GASP EDENLER YAPTIRIM LİSTESİNDE

Bakanlık açıklamasında, Eyal Hari Yehuda Company Ltd. şirketi ve yetkilileri, Hashomer Yosh şirketinin Başkan Yardımcısı, Proje Koordinatörü ve kurucu ortağı Shabtai Koshlevsky, Zohar Sabah Çiftliği ve yetkilileri gibi Filistinlilerin taşınır veya taşınmaz mülklerini gasp eden kişilerin ve kurumların yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, yaptırım kararı alınan kişi ve kurumların, bölgedeki yerleşik halk olan Filistinlileri korkutmak, ikamet değişikliğine zorlamak, mülke el koymak gibi "Batı Şeria'yı etkileyen terörist faaliyetlerle" bağlantılı olduğu ifade edildi.

ABD'YE GİRİŞLERİ YASAKLANDI!

Açıklamaya göre, kişi ve kurumlar, "Evlerinde dahi Filistinlilere karşı tehdit ve şiddet eylemlerinde bulundu ve yerel Filistinlilerin geçim kaynaklarını bozmak için hayvanlarına, otlaklarına ve evlerine yönelik bir yıkıcılık örüntüsüne" girdi.

Haklarında yaptırım kararı alınan kişilerin ABD'ye girişleri, Başkanlık Bildirgesi'nin ilgili kararı uyarınca askıya alındı.