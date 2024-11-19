G20’de zenginleri korkutan Brezilya önerisi: Vergi versinler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Gazze'de kıtlık riskinin "felaket" düzeyine ulaştığına vurgu yaptı. Erdoğan, Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes çağrısını yineledi. Liderler, açılış oturumunun ardından aile fotoğrafı çektirdi.

Zirvenin ilk oturumu "Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele"ydi. Oturum, ev sahibi Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın açılış konuşmasıyla başladı. Lula hem açlık hem iklim değişikliğiyle mücadele için eylem çağrısı yaptı. Zirvedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

Okan Müderrisoğlu: Brezilya'daki G20 zirvesinin 2 ana teması var. Bunlardan bir tanesi açlık ve yoksulluk diğeri de küresel yönetişim reforumu. Dünyada milli gelirine göre en fazla yardım yapan ülke konumunda Türkiye bulunuyor. Brezilya, açlık ve yoksulluğun önüne geçmek için dünyanın en zenginlerinden yüzde 2 veya yüzde 2,5 civarında vergi alınmasını önerdi. Bu da yaklaşık olarak yıllık 250 milyar dolar oluyor.

ZENGİNLER YANAŞMIYOR

Bu paranın Afrika başta olmak üzere dünyanın en kırılgan bölgelerindeki halklara aktarılması hem de bunların borçlarının kapatılması için bir kullanım söz konusu olabilecek. Elbette bu kıymetli bir öneridir ancak dünyanın en zengin insanları bu öneriye yanaşmıyor.

Ekran görüntüsü / A Haber

UMUT VE KARAMSARLIK BİR ARADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya mümkün" çağrısı bir kıpırdanmaya yol açtı. Uluslararası kurumların reformu söz konusu olacak. Umutlu olmak ve karamsar olmak için nedenler var. Halkların uyanması ve bilinçlenmesi çok ciddi bir umut oluyor. Ancak devlet ve hükümet seviyelerinde yeterince inisiyatif yok. Bizler binlerce kilometre ötedeyiz ve insanlar sokaklarda Filistin için adalet istiyor.

DEVLETLERİN SAVAŞ TETİKÇİLİĞİ

Brezilya halkı Filistin gösterilerine ciddi bir katılım sağladı. Katliama karşı tepkiler ciddi şekilde dile getirildi. Hala Rio'nun farklı noktalarında protestolar devam ediyor. Bu çok önemli bir durumdur çünkü dünya halkları bu tür bir adaletsizliğin ve vicdansızlığın beraberinde yeni problemleri getirmekle kalmayıp herhangi bir ülkenin hedef alınabileceğinin de farkında. Ukrayna'nın Rus topraklarını vurması için ABD ve Fransa füzelerinin verilmesi küresel sistemde ciddi tehlikeye yol açacak. Bunun yanından finansal sistemde yeni bir kriz de yaşanabilir.