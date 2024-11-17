İsrail’den Hizbullah’a yeni suikast! Hizbullah’ın medya şefi Afif öldürüldü

İsmi açıklanmayan bir Hizbullah yetkilisi, İsrail'in Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda Sözcü Afifi'nin öldüğünü söyledi.

İsrail ordusu, Beyrut'un merkezindeki Ras en-Neba bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Baas Partisi Genel Sekreteri Ali Hicazi, Hizbullah'a yakın Al Mayadeen televizyonuna yaptığı açıklamada, Hizbullah Sözcüsü Afifi'nin saldırıda öldüğünü öne sürdü.

Fotoğraf: REUTERS

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail'in herhangi bir uyarı yayınlamadan hedef aldığı bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf: REUTERS

İSRAİL KATLİAMLARI BİTMİYOR

İsrail ordusu, Beyrut'un şehir merkezindeki Ras en-Neba bölgesini, başkente saldırıların başlamasından bu yana ikinci kez hedef aldı.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de Beyrut'un merkezindeki Ras en-Neba ve el-Basta bölgelerini hedef alan iki hava saldırısı düzenlemişti.