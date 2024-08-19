Gazze’de insanlık dışı sivil soykırımı! Terör devleti İsrail 16 bin 480 mazlum çocuğu katletti

Terör devleti İsrail'in kasıtlı olarak çocukları hedef aldığını dile getiren Sevabite, "İşgalci İsrail, Gazze'deki Filistinli çocuklara yönelik kasıtlı, aleni ve kitlesel katliamlar gerçekleştiriyor. Şu ana kadar şehit düşen çocuk sayısı 16 bin 480'i aştı. Bu çocukların arasında savaş sırasında doğup öldürülen 53'ü erkek, 62'si kız 115 bebek var. Bunların da 7'si Gazze'nin kuzeyinden, 26'sı Gazze'den, 62'si Deyr el-Belah'tan, 11'i Han Yunus'tan ve 9'u da Refah'tan." dedi.