Ukrayna Rusya’yı ABD füzesiyle vurur mu? A Haber’de çarpıcı sözler: Biden el bombasını Trump’ın eline verdi

ABD onay verdi Ukrayna'ya "vur izni" çıktı. Washington yönetimi, Rus topraklarının Amerikan yapımı uzun menzilli füzelerle hedef alınmasına yeşil ışık yaktı.

Beyaz Saray'da son günlerini geçiren ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa'da giderayak gerilimi tırmandırdı. Ukrayna'ya gönderilen seyir füzelerinin, Rus topraklarındaki hedeflere kullanılmasına karşı çıkan ABD aylar sonra ilk kez bu yasağı kaldırdı.

New York Times'a konuşan üç Beyaz Saray yetkilisine göre Washington yönetimi ABD füzelerinin "kısıtlamasız" kullanılması için gerekli tüm onayları verdi.

Putin ve Biden (Ekran görüntüsü / A HABER)

PUTIN UYARMIŞTI

Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ABD yönetimini bu konuda uyarmıştı. Rus topraklarının Amerikan füzeleriyle vurulmasının ABD'nin direkt bir şekilde savaşa ortak olduğu anlamına geleceğini söylemişti.

Diğer yandan, Biden yönetimi geçtiğimiz günlerde de Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere tırlar dolusu silah yardımı yapmıştı.

(Ekran görüntüsü / A HABER)

Suriye'den asker çekmeyi ve Ukrayna'ya yardımı kesmeyi düşünen Trump'ın, başkanlığı devralmaya hazırlandığı bu dönemde gelen kararlar Biden'ın bölgesel gerilimleri tırmandırmak için son kozlarını oynadığı yorumlarına yol açmış durumda.

Ukrayna, Rusya'yı ABD füzesiyle vurur mu? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber'de değerlendirdi (Ekran görüntüsü / A HABER)

"BIDEN EL BOMBASINI TRUMP'IN ELİNE VERDİ"



İşte o açıklamalardan satır başları;

ABD, İngiltere veya Almanya Ukrayna'ya silah verirken belirli şartlarla veriyor. Sana konteynerle bu füzeleri koydum kafana göre kullan diye değil. Özellikle balistik füzelerin işgal altındaki Ukrayna topraklarının dışında kullanılmaması. Biden yönetimi giderken el bombasını Trump'ın eline verdi. Şimdi kararnameyi imzalayacak ABD Başkanı. Bunlara henüz teslim edilmedi. 20 Ocak'a kadar edilir mi edilmez mi bilmiyoruz. Bir süreci başlattı. Trump'ı Ukrayna politikasını değiştirmemeye zorluyorlar. Trump bu savaşı durduracağım diyordu.

Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber'de değerlendirdi (Ekran görüntüsü / A HABER)

"MOSKOVA'YI VURABİLİRSİN"

Buna karşı Putin sahada ne cevap verecek? Nükleer silahı kullanırım diyor açıktan bir meydan okuma var. Bana göre bu Biden yönetiminin giderayak Trump ve ekibinin kucağına verdiği bir el bombası. Bu çok riskli bir durum. Verdikleri füzelere harp başlığı takılabiliyor. Stratejik olarak Ukrayna'nın askeri yeteneğini geliştiriyor. Bununla birlikte Moskova'yı vurabilirsin, nükleer tesisleri vurabilirsin. Rusya buna izin vermez. Ukrayna ordusunun böyle bir askeri yeteneğe sahip olmasını istemez.

ATACMS FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ (Ekran görüntüsü / A HABER)

ATACMS FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

- UZUN MENZİLLİ BALİSTİK FÜZE SİSTEMİ

- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÜRETİMİ

- UZUNLUK: 3,98 METRE

- FIRLATMA AĞIRLIĞI 1.673 KİLOGRAM

- HARP BAŞLIĞI 160-560 KİLOGRAM

- MENZİL 300 KİLOMETRE

- KARADAN KARAYA FIRLATMA SİSTEMİ

-İLK OLARAK 1991 KÖRFEZ SAVAŞI SIRASINDA KULLANILDI