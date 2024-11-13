Narin davasında gözler 26 Aralık’ta! Kilidi Süheyla Güran mı çözecek?

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Bu tutuklu 12 sanık, Diyarbakır'daki 6 ayrı cezaevine dağıtılmış durumda. En mühim isimler Nevzat Bahtiyar ve amca Salim Güran Diyarbakır'daki 'yüksek güvenlikli' cezaevinde. Aynı cezaevindeler ama farklı bloklarda tutuluyorlar. Birbirlerini görme veya iletişim kurma imkânları yok. Narin Güran cinayeti ile ilgili görülen davanın 2. celsesi 26 Aralık'ta görülecek. Dava ile ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan isimler değerlendirdi.

KİLİDİ ÇÖZECEK İSİM! ARTIK DELİLLER KONUŞACAK

A Haber muhabiri Mehmet Karataş: Görülen ilk duruşmada verilen ifadeler bir sonuç vermedi. İfadeler hiçbir itirafı barındırmadı. 26 Aralık'ta görülecek duruşmada artık deliller konuşacak. Hastane kayıtları, daraltılmış baz çalışması ve HTS kayıtları ortaya konacak. Amca Salim Güran'ın işçisi olan Ramazan Atasay zorla mahkemeye getirilecek ve ifadesi alınacak.

SÜHEYLA GÜRAN KİLİDİ AÇACAK

Artık ifadelerde itiraf yok ve hep kendiyle çalışan sözler var. Sanıklar itiraz ve inkar yoluna gittiler. Salim Güran'ın üvey annesi Süheyla Güran hakkında da zorla getirilme kararı verilecek. Salim Güran tutuklandığı gece bu isim Nevzat Bahtiyar'ın evine gidiyor. Süheyla Güran, Salim'in tutuklandığını Nevzat'ın da tutuklanacağını söylüyor. Bu sırada daha kimsenin Nevzat Bahtiyar'dan haberi yoktu. Sonrasında jandarma operasyonla Nevzat Bahtiyar'ı yakalıyor. İşte bunların hepsi mahkemede konuşulacak. Bir diğer şüpheli kişi de Devran Güran. Narin cinayetinde adı geçen herkesin sebebi Salim Güran'dır. Hepsinin bu isimle bir bağlantısı var.

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HTS VE BAZ VERİLERİ ÇRTÜŞÜYOR

Eğer ki Salim Güran, Nevzat Bahtiyar, Enes Güran ve Yüksel Güran'ın HTS kayıtları ve daraltılmış baz verilerine bakılırsa hepsi birbiriyle tutuyor. Aynı hareketlilik net şekilde görülüyor. Salim Güran tarlada olduğunu yalanını söylüyor.

HTS VE BAZ TEK BAŞINA DELİL OLUR MU?

Avukat Ece Begüm pazarcı: İlk andan itibaren dosyada çelişkiler yumağı görüyoruz. İfadeler sürekli olarak değişiyor. Baştan beri organize bir şekilde kolluk kuvvetleri, savcılık ve mahkemeyi yanıltmaya yönelik işleri görüyoruz.

Çelişkili ifadeler, araba bulunan DNA, adli tıp raporu, silinen telefon görüşmeleri, HTS ve baz kayıtları bizim elimizdeki deliller. Eğer tek başına HTS kayıtları olsaydı bir hüküm verilirken tek başına HTS kayıtları esas alınamazdı eğer alınırsa Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre bu kararı bozma sebebidir. Ancak dosya da çok fazla kayıt görüyoruz. Bunun yanında HTS ve baz kayıtları da çok açık ve net. Kamera ve HTS kayıtları tanık beyanından daha güçlü delillerdir.

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ÇOK GÜÇLÜ BİR DELİL

Eğer bu kayıtlar inkar ediliyorsa bunun da ispat edilmesi gerekir. Burada başka bir yerde olduğunu ispat ederse ancak HTS kayıtları çürütülebilir. Ailenin avukatları tarafından yapılan itirazlarda herhangi bir delili çürütme yok sadece itiraz var. Salim Güran olay günü 22,48'de Narin'in cansız bedenini bulunduğu yere gidiyor. Bu çok güçlü bir delil. Görüntü var ancak net anlaşılmıyor sonrasında HTS kayıtlarına bakılınca Salim Güran olduğu tespit ediliyor. İşte çok güçlü delil olmasının sebebi budur.

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BAZ VE HTS SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Prof. Dr. Ali Murat Kırık: HTS denilen şey haberleşme takip sistemidir. Burada yapılan aramaların ve yazılan mesajların zamanı net şekilde görünür. Burada ne konuşulduğu görülmez. Burada sinyal gücü de önemlidir. Burada baz istasyonlarına uzaklık ve yakınlık tespit ediliyor. Sinyal gücü mesafeye döndürülür bunun matematiksel bir çözüm yolu vardır. Duvar sinyal frekansını etkiler. Yani tam olarak nerede olduğu sinyal gücünden anlaşılır. Yani içeride mi dışarıda mı bu sinyal gücünden anlaşılır. Burada sapma 1 ya da 2 santim olur. Bu büyük bir sapma değildir.