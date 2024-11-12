Petro terör gerçeği! İşte PKK/YPG’nin petrol kuyuları

Terörle topyekûn mücadelede, örgütün finans kaynaklarını kurutmak örgütün faaliyetlerini sürdürebilmelerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Türkiye terörle mücadeleyi kararlılıkla yürütürken örgütün finans kaynaklarını kurutmaya yönelik de operasyonlar sürüyor.

İstihbarat raporlarına göre terör örgütü PKK, en önemli finans kaynağını, uyuşturucu, petrol, insan ve silah kaçakçılığından sağlıyor. Terör örgütü PKK, 1978 yılından bugüne "Altın Hilal" denilen Afganistan-Pakistan ve İran'dan gerçekleşen uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinin tam merkezinde yer alıyor.

UYUŞTURUCUNUN KAYNAĞI PKK

Yine Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Raporu'na göre dünya uyuşturucu piyasasının büyüklüğü yaklaşık 350-400 milyar dolar. Terör örgütü PKKk ise Avrupa'daki trafiğin yüzde 60'ını kontrol ediyor. Fransa'ya giren uyuşturucunun yüzde 80'inden fazlasını yine PKK yönlendiriyor. İngiliz ulusal suç istihbarat izleme örgütüne göre, İngiltere'ye sokulan eroinin yüzde 70'inden fazlasını PKK sevk ve idare ediyor...

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PETROL TESİSLERİ YOK EDİLDİ

Türkiye tıpkı narkoterör operasyonlarında olduğu gibi, sınır ötesi operasyonlarla terör örgütü PKK/YPG'nin petrol hırsızlığına darbe vuruyor. TUSAŞ'ı hedef alan terör saldırısının ardından Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan YPG hedeflerini yerle bir etti. Haseke, Rumeylan, Kahtaniye, Süveyda ve Deyrezor'daki petrol tesisleri, petrol kuyuları ve akaryakıt istasyonları vuruldu.

PETROL ŞİRKETİ VE TERÖR BAĞLANTILARI

Terör örgütü YPG/PKK ABD koruma şemsiyesi altında Suriye'de petrol sahalarının yüzde 70'inden fazlasını kontrol ediyor. Terör örgütü yılda 2.5 milyar dolar kazanç sağlıyor. Terör örgütü PKK, Rumeylan ve Deyrezor'daki petrolü çıkararak, Cezire petrol şirketi üzerinden yabancılara satıyor. Şirketin ilişkilerini eski PYD eş başkanı Şahoz Hasan kuruyor.

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SİNSİ ORTAKLIK

ABD ve Batılı devletlerin terör örgütü PKK üzerinden Türkiye'ye yönelik yürüttüğü vekalet savaşı çok maliyetli bir iş. Bu yüzden ABD başta olmak üzere bazı devletler, petrol -uyuşturucu kaçakçılığında teröristlerle işbirliği yaparak bu kanlı para trafiğinde aktif rol oynuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyonların ardından, ABD askerlerinin, PKK/YPG kontrolündeki petrol tesisinde incelemelerde bulunması bu sinsi ortaklığın göstergesi.

KÜRESEL TEHDİT

Başkan Erdoğan'ın da vurguladığı gibi dünyanın güvenliği için terörle mücadelede küresel işbirliği şart. Çünkü terörizm sınırları ve devlet yapısını tanımayan küresel bir tehdit.

Bilgilendirme notları

Petro terör: Terör örgütlerinin, petrol kaçakçılığı veya petrol satışından elde edilen gelirle finanse edilmesi anlamına geliyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'NİN FİNANS KAYNAKLARI

Uyuşturucu Kaçakçılığı

Silah Kaçakçılığı

İnsan Kaçakçılığı ve Kaçırma Eylemleri

Yasa Dışı Vergilendirme ve Haraç

Kaçakçılık ve Sahtecilik: (Sigara, alkol, petrol gibi ürünlerin kaçakçılığı ve sahte ürün ticareti)

Dijital Finansman Yöntemler

Uluslararası Bağışlar ve Yardımlar