Narin’in cansız bedenini saklayan Nevzat Bahtiyar’ın keşif görüntüleri A Haber’de

Narin Güran cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın keşif anına ait görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Bahtiyar'ın savcılar ve jandarma ekiplerinin sorularına verdiği cevaplar bulunuyor. İşte o anlar...

İtirafçı Nevzat Bahtiyar (Ekran görüntüsü / A HABER)

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Jandarma ekipleri Savcı eşliğinde herhangi bir şüpheye mahal kalmaması için olayın başından itibaren bu konuyu dillendirerek keşif yapıldığının kayıt altına alındığını söylüyor. Keşif burada başlıyor.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar (Ekran görüntüsü / A HABER)

"SÜREKLİ YUTKUNUYOR"

Görüntüde dikkat edersek Nevzat Bahtiyar'da sürekli bir yutkunma var. Narin'in cansız bedenini aldığı söylediği parke taşlı yoldan başlanıyor. Bir kaçma şüphesine karşı kelepçeli bir şekilde keşif yaptırılıyor. Ana şablonda konunun içeriği ile ilgili doğru anlatımlar yapmış. Geniş fotoğraf doğru.

NARİN'İN BABASI A HABER'E KONUŞTU

Narin Güran'ın babası Arif Güran A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Arif Güran, "Devletimiz sayesinde kızımın mezarı oldu. Nevzat Bahtiyar 18 gün boyunca yanımda canice durdu. Nevzat Bahtiyar benim evime giremez." dedi.

Baba Güran, "HTS kayıtları bu kadar net mi, şaşmaz mı? Mahkemede biz yüzleşeceğiz, neden iftira atıyorsun? Baran Güran olay günü il dışında değildi. Organize şekilde ne yaptık, insan çocuğuna kıyar mı?" şeklinde konuştu.