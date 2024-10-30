Narin’in babası Arif Güran A Haber’e konuştu! Cezaevine neden hiç gitmedi?

Diyarbakır'da vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran babası Arif Güran A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Arif Güran, "Devletimiz sayesinde kızımın mezarı oldu. Nevzat Bahtiyar 18 gün boyunca yanımda canice durdu. Nevzat Bahtiyar benim evime giremez." dedi.

Baba Güran, "HTS kayıtları bu kadar net mi, şaşmaz mı? Mahkemede biz yüzleşeceğiz, neden iftira atıyorsun? Baran Güran olay günü il dışında değildi. Organize şekilde ne yaptık, insan çocuğuna kıyar mı?" şeklinde konuştu.

Narin'in Güran'ın babası Arif Güran'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

NEVZAT'TAN ŞÜPHELENİYORUM

Devletimizin yaptığı çalışmalar neticesinde kızım bulundu ve bu bir gerçektir. Eğer devletimiz bu çalışmayı yapmasıydı kızımın mezarı bile olmayacaktı. Ben her sabah ve her akşam kızımın karşısındayım. Ben Nevzat'tan şüpheleniyorum. Başka kim olabilir?

Bir insan 18 gün boyunca gelip benim yanımda canice oturuyorsa bir insan akşam gelip yanımda namaz kılıyorsa başka ne olabilir? Öldürmediğini sadece cesedi sakladığını söylüyor. Böylesine bir cani herif kızımı neden öldürmesin?

HTS KAYITLARINDA NEVZAT BAHTİYAR EVDE ÇIKTI!

Ben buna inanmıyorum. Mümkün değil Nevzat Bahtiyar benim evime giremez. Öyle bir şey yok. Zaten iddianamede Yüksel Güran'ın Enes Güran'ın evde uyuduğu söyleniyor. Benim evimin bahçesinde duvar yok. Evin etrafında dolaşmış olabilir ancak eve giremez. Arada bir duvar var HTS şaşmış olabilir. O sırada benim çocuklarım evde uyuyor.

SALİM GÜRAN'IN EVDE GÖRÜNMESİ!

Salim Güran ile benim evim 15 metre mesafede. Ahırın orada görünüyor evin içinde görünüyor. Kalkıp bunun HTS'sini evimin içine vuruyorsunuz. Türkiye'de bir ilk oluyor. Evin köşesine gelse arada bir duvar var ve benim yatak odamda görünüyor. HTS 30 santim şaşmayacak bir şey mi?

Narin'in kaybolduğu gün ben yoldaydım. Herhangi bir sıkıntı çıkmasın diye bana geç haber verdiler. Normal zamanlarda benim kızım ya Hüseyin amcalarda, Fuat kardeşimde ya da Barışlarda oluyordu. Onun yaşında kızlarla arkadaşlarıyla oynuyordu. Annesi saat 15.30'ta kaybolduğunu bilse ortalığı yıkardı.

KATİL NEVZAT

Mahkemede Nevzat Bahtiyar ile yüzleşeceğiz. Allahsız adam neden iftira atıyorsun? Benim gözümde katil Nevzat Bahtiyardır. Ondan başka kimse yok. Bunun tek somut delili karşımızda bulunan kameradır. 5 KM yüz sıfatı çekebiliyor. Kızımız biz saklamış olsak sülalemizi içeri sokacaklardı. Nevzat Bahtiyar benim kızımın cesedini saklamış ailesinden kimse yok. O gün Nevzat Bahtiyar'ın eşi evdeydi. Annesi ve oğlu evdeydi.

NEDEN CEZAEVİNE GİTMEDİ?

Kardeşim Salim Güran devletin gözünde şüpheliyse devletin somut delilleriyle şüpheliyse beni ikna edecek delilerle şüpheliyse onun yeri iyidir güzeldir hak ettiği yerdedir. Ben cezaevine bu yüzden gitmiyorum. Oğlum Baran Güran annesi ve kardeşinin yanına gitti. Baran Güran il dışında değil Diyarbakır'daydı ve kayıp ihbarını o verdi.

Biz niye organize şekilde kızımızı öldürelim? Ne yapmışız? Kim kızına çocuğuna kıyabilir? Benim evimde 5 tane insan var. Hangi birini susturacaksın? Çocukları susturdun annesini nasıl susturacaksın? Biz o evde bir aile olarak yaşıyoruz. Adalet mülkün temelidir. Yukarıda Allah aşağıda devlet. Askeri kameranın ve havalimanındaki kameranın iddianamede yer almasını istiyorum. Mahkemeye gideceğim.