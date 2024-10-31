Başkan Erdoğan’ın mesajlarının şifresi! Uzman isim A Haber’de yorumladı

Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Cumhuriyet'in belli bir kitleye ait olmadığının altını çizerken Cumhuriyet'in hem Türk'ün hem de Kürt'ün ortak bir değeri olduğunu belirtti. Terörle mücadele konusunda yeni müjdelerin geleceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, güney sınırlarının tamamen güven altına alınacağını söyledi.

Kürt vatandaşlara da seslenen Başkan Erdoğan "Kürt kardeşim! Bu eli sımsıkı tut! Siyonistlerin maşalarını aradan çıkaralım" dedi. Diğer yandan Kandil'e hiçbir çağrılarının olmadığını belirten Erdoğan "Anlayacakları dil terörle tavizsiz mücadele" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın mesajlarının yankılarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktarırken gazeteci Ferhat Ünlü önemli değerlendirmelerde bulundu.

ÇOK ÖNEMLİ TARİHİ

Ferhat Ünlü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları çok önemli ve tarihidir. Her bir cümlesinde çok önemli mesajlar verdi. Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yapmış olduğu "Öcalan" çıkışı özellikle muhalefet tarafından çok sığ şekilde değerlendirildi. Bahçeli'nin yapmış olduğu çıkış Türk siyasetinden terörü tamamen sıfırlama, terörün Türk siyasetine etkisini ortadan kaldırma ve PKK'nın varlığını sona erdirmek üzerine kuruluydu.

BARONLARIN ELİ ÇÖKERTİLECEK

Kürt sorunu, meselesi ya da Kürtlerin hakkını muhafaza ediyoruz gibi vurgularla 40 senedir Kürt vatandaşlarımız üzerinden kendi ceplerini dolduran terör baronları, uyuşturucu baronları burada bir oluşum hayata geçirmişler. İşte bunun tamamen sonlandırılması hedefi var. Çünkü bunun üzerinden bizi ayrıştırmaya yönelik bir politika vardı.

Terörsüz Türkiye projesinin önemli mesajları! (Ekran görüntüsü / A Haber)

ORTA DOĞU'DA SAVAŞ PANDEMİSİ!

Aylardır iç cephe vurgusu yapılıyor. Orta Doğu coğrafyasına bakarak etrafımızda bir savaş pandemisi olduğunu unutmamak gerekir. İsrail, terör örgütü PYD/YPG ile bir hat kurmaya yönelik çabası varç Türkiye'nin hem güvenliğini hem kardeşliğini hem de iç cephesini kuvvetlendirmek bu süreçte geçtiğimiz yıllara göre çok daha önemli. Orta Doğu'daki güvenlik tehdidi ortadadır. Devlet Bahçeli'nin çağrısı aslında buna yönelik bir çağrıdır.

SİYASİ HAYATINI TAÇLANDIRACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli noktalar vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşlik ile ilgili önemli adımlar atacağını ve dışarıdan oluşturulmaya çalışan tüm sorunları çözeceğini anlıyoruz. Bunu siyasi hayatının taçlandırılması olarak görüyor.

İsrail bayrağı ve PKK paçavraları yan yana açılıyor! (Ekran görüntüsü / A Haber)

İSRAİL VE PKK ORTAKLIĞI

Bilindiği gibi yurt dışında İsrail bayrağı ile beraber PKK paçavraları yan yana açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Soykırımcı ve emperyalistlerle beraber yürüyenler Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi'nin torunu olamaz.' ifadesi çok kıymetlidir. LGBT sapkınlığını savunan Müslüman Kürt kardeşlerimizin ezeli ve ebedi düşmanıdır. Biz bunları sokakta biliyoruz. Beraber iç içe yaşadığımız Malazgirt'te beraber Anadolu'yu elde ettiğimiz Kürt kardeşlerimizin konuya yaklaşımı çok nettir.