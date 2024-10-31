Asgari ücrette 6 senaryo! Faruk Erdem tek tek anlattı

2025'te zamlanacak asgari ücret şimdiden merak edilme ve konuşulmaya başladı.Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları başlamadan önce yeni rakama ilişkin gelen veriler ve açıklamalar ışığında hesaplama yapıldığında 6 farklı hesap ortaya çıkıyor.

Asgari ücrette 6 senaryo! ASGARİ ÜCRETTE 6 SENARYO! Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 5 üye işçi kesimini, 5 üye işveren kesimini temsil ediyor. Her iki kesim arasındaki pazarlıkta hakem olarak da 5 hükümet temsilcisi komisyonda yer alıyor. Komisyon yeni ücreti belirlerken birçok veriyi dikkate alıyor. Geçim endeksleri, istihdam rakamları, işverene maliyet gibi rakamlar pazarlık masasına geliyor.

Ancak geçmiş yıllarda da görüldüğü gibi asgari ücret artışında belirleyici rolü enflasyon oynuyor. Asgari ücret için merak edilen senaryoları Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında tek tek anlattı.

Asgari ücretin yüzde 25 artış hesabı! (Ekran görüntüsü / A Haber)

TARTIŞMALAR BAŞLADI

Faruk Erdem: Asgari ücrette bir süredir tartışmalar devam ediyor. Biz de ekranlarda ne olması gerektiği ve ne yapılması gerektiği noktasında fikirlerimizi beyan ediyoruz. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a ABD'de bir sunum sırasında asgari ücret ile ilgili bir soru soruluyor. Burada yüzde 25 artışın enflasyon ile uyumluğu olacağı söyleniyor ve tartışma buradan başlıyor.

Asgari ücretin yüzde 30 artış hesabı! (Ekran görüntüsü / A Haber)

BELİRLEYİCİ ROLÜ YOK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu; işçi-işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. Bu kurulda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yok ve asgari ücreti belirleyecek konumda değil ama görüşünü beyan etmekte özgür. Biz de burada görüşlerimizi beyan ediyoruz.

Asgari ücretin yüzde 35 artış hesabı! (Ekran görüntüsü / A Haber)

ENFLASYONUN ÜSTÜNDE ARTIŞLAR

Yüzde 25 önümüzdeki yılın enflasyonu düşünülerek yapılan bir artış olarak söyleniyor. Asgari ücret artışlarına bakıldığı zaman hep içinde bulunan yılın enflasyonuna göre artışlar gerçekleşmiş durumda. Hatta enflasyonun üzerinde artışlar sağlanmış. Ocak 20024 17 bin TL verdiğiniz işçi Aralık 2024'te yine 17 bin TL alıyor. 1 yıllık süreçte enflasyonist bir ortam yaşadı. Bu yılki kayıplar 2024 yılının sonundaki enflasyona göre giderilmesi gerekir.

Asgari ücretin yüzde 40 artış hesabı! (Ekran görüntüsü / A Haber)

YÜZDE 41,5'LİK ARTIŞ

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ancak yıllık enflasyon belli olmayacak. Burada OVP'nin bir öngörüsü var yüzde 41,5. Merkez Bankası'nın öngörüsü ise yüzde 44-45 civarındadır. Burada komisyonda yüzde 41,5 kağıda yazılır ve bunun üzerinden pazarlık başlar. Burada 24 bin 58 TL'lik bir rakam ortaya çıkıyor.

Asgari ücretin yüzde 45 artış hesabı! (Ekran görüntüsü / A Haber)

MALİYET VE GEÇİM ÜCRETİ…

Bunun tabi bir de işveren tarafı var. Burada bir maliyet söz konusu. Komisyon toplandığı zaman istihdamın korunması, rekabet şartları ve maliyet hesapları masaya getirilen konular arasında yer alıyor. İşçi de geçim ücreti, enflasyon ve diğer doneleri masaya koyuyor. Ve bir pazarlık yapılıyor. İşçi ve işveren taraflarını bunu birlikte belirliyor. Hükümet burada hakem rolü oynuyor. 1 ay sonra toplantılar başlayacak.

Asgari ücretin yüzde 50 artış hesabı! (Ekran görüntüsü / A Haber)

Asgari Ücret Senaryoları

Artış Oranı Brüt Ücret Net Ücret İşverene Maliyet Mevcut 20.002 17.002 23.503 %25 25.003 21.253 29.379 %30 26.003 22.103 30.554 %35 27.003 22.953 31.730 %40 28.003 23.803 32.904 %45 29.003 24.653 34.079 %50 30.003 25.503 37.255

Asgari Ücret Senaryoları