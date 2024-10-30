İsrail vahşetinde geriye enkaz kaldı! A Haber soykırım yapılan Beyrut’ta

Masum siviller acımasızca katledildi. Yüzlerce aile nüfustan silindi.

TARİFİ İMKANSIZ YARALAR

Orta Doğu'da kana doymayan İsrail Lübnan'ın güneyini enkaza çevirdi. Lübnan kentlerini üç koldan bombalayan İsrail tarifi imkansız yaralara yol açtı.

Tüm dünyanın Gözü önünde devam eden Vahşetten geriye ise beton ve moloz yığını kaldı. Yıkımdan Sağ kurtulan yaşlı bir kadının Enkazda eşyalarını aradığı anlar da A Haber kamerasına böyle yansıdı.

Savaşın çirkin yüzünü A Haber'de anlattı (Ekran görüntüsü / A Haber)

SAVAŞIN ÇİRKİN YÜZÜ

İsrail vahşetiyle Hayatı paramparça olan 60 yaşındaki fırıncı Abusen de savaşın çirkin yüzün A Haber'e anlattı. Abusen, "Burada herkes silahsız, çoğu çocuk ve sivil. İsrail bizimle savaşıyor, bizim suçumuz ne? Burada yaşayan neredeyse herkesi tanıyorum, eşimin akrabalarını, komşularımızı, ailemizi kaybettik. Bombardımandan saniyeler önce çocuklar oynuyordu, kadınlar sohbet ediyordu. Bu insanların suçu neydi? Allah her zaman zalimin intikamını alır. Lübnan bizim dünyadaki cennetimizdi." dedi.

Enkazlardan çıkan çocuk eşyaları yürekleri dağladı (Ekran görünütüsü / A Haber))

ARAP DÜNYASINA TEPKİ

Abusen'in katliama seyirci kalan Arap dünyasına da önemli bir mesajı vardı. Abusen "Arap ülkelerinin takındığı tavra çok üzülüyorum. Tatillerde Lübnan'a gelip keyif yapıyorlardı şimdi ise düşmanımıza, İsrail'e yardım ediyorlar. İsrail'in 2 roketiyle 20 ev yıkıldı. Arap ülkelerine sesleniyorum, biz Müslümanlar olarak ölümümüze bile sebep olsa Hak'tan yana olmalıyız, doğruyu söylemeliyiz. Kudüs, Mekke'den sonra bizim en kutsalımız ve İsrail onu bizden almayı çalışıyor. Ve çoğu Arap ülkesi maalesef bunu destekliyor." ifadelerini kullandı.

Yaşlı kadın eşyalarını enkazdan topladı (Ekran görüntüsü / A Haber)

SOYKIRIMIN BOYUTU ENKAZLARDA…

İsrail'in beredeyse tüm yakınlarını katlettiği Abusen aynı kadere mahkum edilen binlerce Lübnanlıda sadece biriydi. Soykırımın gerçek boyutları ise geride kalan enkazın içerisinde gizliydi. Enkazlardan çıkan çocuk eşyaları ve oyuncakları yürekleri dağladı.