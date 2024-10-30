Başkan Erdoğan’dan tarihi çağrı! A Haber’de değerlendirdiler: Bir kardeşlik projesidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda tarihi açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan konuşmasının başında "Cumhuriyet belli bir şahsın belli bir zümrenin belli bir kitlenin belli bir mezhebin meşrebin etnik kökenin Cumhuriyeti değildir. Zenginin olduğu yoksulun da Cumhuriyeti'dir. Bu Cumhuriyet Alevi'nin de Sünni'nin de Cumhuriyeti'dir. Sağında solunda Cumhuriyeti'dir. Bu Cumhuriyet Türk'ün de Kürt'ün de Cumhuriyeti'dir. Vatan topraklarında yaşayan herkesin Cumhuriyeti'dir." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (A HABER ARŞİV)

TARİHİ ÇAĞRI

Kürt kökenli vatandaşlara tarihi çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, "Sevgili Kürt kardeşim imanına, İslam'ına, ezanına, vatanına, toprağına, kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyoruz. Gel Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında al bayrağımızın gölgesinde aydınlık müreffeh kardeşçe bir istikbali birlikte kuralım diyoruz. Gel terörü meşrulaştıranların sırtını dağa verenlerin altındaki zemini boşaltalım diyorum. Gel milletin verdiği yetkiyi terör baronlarına peşkeş çekenlere o yetkinin asıl sahibinin kim olduğunu gösterelim diyorum." açıklamasında bulundu.

Uzman isimler A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajları değerlendirdi.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu (Ekran görüntüsü / A HABER)

İşte o açıklamalardan satır başları;

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Son dönemin en etkileyici konuşmalarında birine hatta bir tarihi çağrıya tanıklık ettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 101. yılına atıfla önce bir Cumhuriyet tanımlaması yaptı. Cumhur'un demokrasi ile buluşması, vesayetin aradan kalkması aslında millet ile devletin gerçek anlamda barışması hedefi, ideali ve bu konuda verilen mücadeleleri ve ödenen bedelleri hatırlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (A HABER ARŞİV)

TÜRKİYE YÜZYILI'NI BİRLİKTE İNŞA ETME ÇAĞRISI



Atatürk'ün dediği gibi; Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna güncel bir yorum kattı, kapsayıcılığı her türlü ayrımcılığı reddeden eşit vatandaşlığı fırsat eşitliğini esas alan büyük projesini anlattı. Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etme çağrısı yaptı.



CHP'YE SİTEM VE TEŞEKKÜR

Esasen Kürt kökenli vatandaşlarımıza Kürt kardeşlerimize mesajı; terörle mücadele konusundaki vurgusu, Devlet Bahçeli'nin çıkışını cesur olarak nitelendirip bu konuya bütünüyle sahip çıkması ama öbür yandan CHP'ye teşekkür ve az tonda olan sitemi aynı zamanda CHP'nin de atması gereken adımlara ilişkin çağrısı bugünkü konuşmanın özetiydi.

(Ekran görüntüsü / A HABER)



YENİ YOL HARİTASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürt kökenli vatandaşlara çağrısını, Cumhuriyet'in kuruluşunda birliktelikle Alpaslan'ın ordusundaki birlikteliği bir araya getiren ve bugünden yarına yeni bir yol haritası çizen ifadelerine dikkat çekmek isterim.

"ÇAĞRI SADECE İÇERİYE DEĞİL"

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Tarihi günler yaşıyoruz denilebilir. Sayın Erdoğan'ın konuşmasına baktığımız zaman pek çok vurgu var. Ben bu çağrıların sadece içeriye değil bölge ülkelerine bölgedeki Suriye ve Irak'taki Kürtlere de yönelik olduğunu düşünüyorum. Çünkü konuşmanın içinde önümüzdeki dönemde Türkiye'ye bazı müjdeler verileceğinden bahsetmişti. Bir takım siyasi gelişmeler de beklenebilir.

(Ekran görüntüsü / A HABER)

"BİR KARDEŞLİK PROJESİ"

Sayın Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşma milli olmanın da milliyetçi olmanın da bunu gerektirdiği noktasında bir vurguyla devam etti. Açık ve net olarak bir kardeşlik projesi bu. Milli mücadeleyi birlikte kurduk bu Cumhuriyeti birlikte yaşatıyoruz.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE BİR EL UZATIYOR"

Devletler güçlü oldukları dönemlerde bu adımları atarlar. Geçmişte bu adımları atamazdık. Güçlü Türkiye Cumhuriyeti bir el uzatıyor. Bunu kirletmenin anlamı yok. Uzatılan el de Kandil'deki terör baronlarına değil aklı başına gelmiş geçmişte problemlerin içinde bulunan ama bugün bazı hataları gören ve bugünkü yapının geçmişte oluşturulan bu yapının yabancılarının aparatı haline geldiğini ve ABD tarafından kullanıldığının farkında varanların bir adım atması için fırsattır. Meseleyi böyle değerlendirmek lazım.

(Ekran görüntüsü / A HABER)

KAPSAMLI BİR ÇERÇEVE

SETA Dış Politika Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş: Önümüzdeki sürece dair veya siyaset dönemine dair kapsamlı bir çerçeveyi Sayın Cumhurbaşkanı çizmiş oldu. Bundan sonra daha belirgin hatlar üzerinde sürecin nasıl işleyeceğini veya önümüzdeki dönemin hangi parametreler üzerinden konulacağını söyleyebiliriz. Tarihi bir konuşmaydı.

SURİYE'YE ASKERİ HAREKAT MI?

Yeni bir parametre olarak yakında Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliğini garanti altına alabilecek bazı müjdelerimiz olacak diyor. Böyle bir açıklama bana acaba Suriye'ye yönelik YPG'ye yönelik yeni bir askeri operasyon başlatılıp Türkiye'nin 6-7 yıldır sürdürmüş olduğu sınırı tahkim etme sınır güvenliğini sağlama ve PKK'yı YPG'yi bölgeden atma hedefinin yeniden askeri bir seçenek olarak masada olduğunu söylüyor.