TUSAŞ'a yönelik terör saldırından sonra başlayan misliyle intikam operasyonları sürüyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 500'e yakın terör hedefi imha edildi ve 223 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı bölgesi teröristler tarafından işgal edilmişti. Misliyle intikam operasyonları kapsamında bölgedeki terör yuvaları tek tek yok ediliyor. Sınır hattında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.

Misliyle TUSAŞ intikamı! A Haber Suriye sınırında MİSLİYLE TUSAŞ İNTİKAMI! A HABER SURİYE SINIRINDA Mehmet Geçgel'in sınır hattından aktardıkları:

"Operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde operasyonlar Mehmetçik tarafından yürütülüyor ve belirlenen hedefler ateş altına alınıyor. Öyle ki TUSAŞ saldırısı sonrasında 500'den fazla hedef Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edilmiş durumda. Şu ana kadar da 223 terörist etkisiz hale getirildi.

A Haber sınır hattında haber bögetinde (Ekran görüntüsü / A Haber)

CAN DAMARLARINA NEŞTER

Yeni günle birlikte terör yuvası olan Kamışlı kırsalında bulunan terör hedeflerinden yeniden dumanların yükseldi. Teröristler o noktada yine sivillerden aldıkları evleri sözde karargaha çevirmişlerdi. Özellikle de buradaki petrolü sömürerek gelir kaynağı haline getiriyorlardı. Mehmetçik teröristlerin can damarlarına da darbe vurmuş durumda.

Misliyle intikam operasyonları! (Ekran görüntüsü / A Haber)

MİSLİYLE TUSAŞ İNTİKAMI

Sömürdükleri ve gelir kaynağı olarak kullandıkları petrol tesisleri de ateş altına alınarak birçok tesis yok edildi. O noktadan yine dumanların yükseldi Hem Suriye'nin kuzeyinde hem de Irak'ın kuzeyinde belirlenen hedefler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş altına alınarak hedefler imha ediliyor ve teröristlerde etkisiz hale getiriliyor. Hain saldırı sonrasında intikam misliyle alındı ve alınmaya da devam ediliyor.

500'den fazla hedef imha edildi! (Ekran görüntüsü / A Haber)

SINIRDA HABER NÖBETİ

Şu anda da yine terör hedeflerinin vurulmaya devam edildiğini ifade etmem gerekir. Hain saldırı sonrasında 500'den fazla hedefin yok edildiğini ifade edelim ve 223 teröristinde bugüne kadar etkisiz hale getirildiğini ifade etmemiz gerekir. Hem Suriye'nin kuzeyinde hem de Irak'ın kuzeyinde operasyonlar devam ederken kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte sınırın sıfır noktasında gelişmeleri takip ediyoruz."