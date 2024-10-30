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Başkan Erdoğan'dan tarihi mesajlar! A Haber'de değerlendirdiler: Bir kardeşlik projesidir

Başkan Erdoğan'dan tarihi mesajlar! A Haber'de değerlendirdiler: Bir kardeşlik projesidir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 14:11
Başkan Erdoğan’dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu tarihi mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, Sevgili Kürt kardeşim gel terörü meşrulaştıranların sırtını dağa verenlerin altındaki zemini boşaltalım." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, güney sınırlarının tamamen güven altına alınacağını söyledi. Başkan Erdoğan'ın mesajları ne anlama geliyor? Suriye’ye yeni bir operasyon sinyali mi? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.
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Başkan Erdoğan’dan tarihi mesajlar
Başkan Erdoğan'dan tarihi mesajlar
Başkan Erdoğan’dan tarihi mesajlar
Başkan Erdoğan’dan tarihi mesajlar
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