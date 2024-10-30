30 Ekim 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan tarihi mesajlar! A Haber'de değerlendirdiler: Bir kardeşlik projesidir
Başkan Erdoğan’dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu tarihi mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, Sevgili Kürt kardeşim gel terörü meşrulaştıranların sırtını dağa verenlerin altındaki zemini boşaltalım." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, güney sınırlarının tamamen güven altına alınacağını söyledi. Başkan Erdoğan'ın mesajları ne anlama geliyor? Suriye’ye yeni bir operasyon sinyali mi? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.