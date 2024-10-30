İzmir Körfezi’nde kirlilik! Önce ölü balıklar, şimdi yosun istilası

Sahiline ölü balık vuran İzmir'de kirlilik sorunu bir türlü çözülemiyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise çözüm yollarını tıkıyor. Ölü balıklardan sonra İzmir'in sahilini şimdi yosunlar bastı ve yemyeşil bir tabaka sardı. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe anlattı.

Önce ölü balıklar, şimdi yosun istilası ÖNCE ÖLÜ BALIKLAR, ŞİMDİ YOSUN İSTİLASI Sefer Ayçe'nin bölgeden aktardıkları şöyle:

"Daha önceki yayınlarımızda İzmir Körfezi'nin çok hızlı kirlendiğini ekranlara taşımıştık. İzmir Körfezi kirlendi. Deniz marulları var diye defalarca yine yaptık uyarılarımızı oldu. İşte uyarılarımızı dinletemedik kimseye. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne dinletemedik bu yayınlarımızı ne yazık ki balık ölümleri gerçekleşti. Yani deyim yerindeyse İzmir Körfezi artık bitkisel hayatta ve şu anda da bu bitkisel hayat hala devam ediyor.

A Haber yıllardır yaptığı yayınlarla uyarılar yapıyordu (Ekran görünütüsü / A Haber)

ÇÖZÜM YOLU BELLİ

Şu anda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan bir Bilim Kurulu var. Onlar çalışmalarına başladılar ama uzmanların yaptığı uyarılar var. Dereler ıslah edilmeli ve artıma sistemleri çalıştırılmalı İzmir Körfezi ancak böyle kurtulur. Ancak Körfez'de şu anda bitkisel hayat devam ediyor.

YOSUN İSTİLASI

Biz şu anda Bostanlı Sahili'ndeyiz. Ve bu Bostanlı Sahilini tamamen görmüş olduğunuz gibi deniz marulları kaplamış durumda. Karşıyaka İskelesi'ne kadar bütün alan deniz marulu ile kaplanmış durumda ve tam karşımızda işte görüyorsunuz denizin üstü de deniz marulu ile kaplanmış durumda. Evet, İzmir Körfezi'ndeki suda ki kirliliğe bağlı bu azot ve fosfor miktarının artmasıyla aşırı çoğalan deniz marulları Körfezi'nin hem kuzey kıyısının hem de yanı sıra güneyde de çok sayıda kuşa ev sahipliği yapan lagünlerde burası yeşile büründü.

Sahili yosunlar sardı kötü koular yayılıyor (Ekran görüntüsü /A Haber)

DENİZ ALARM VERİYORDU

Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı'da kıyıya yakın noktalar deniz marulu adı verilen yeşil renkli deniz yosunlarıyla tamamen kaplanmış durumda. Ve bunun yanında da tabi ki koku da var. Yani bütün sahil ne yazık ki kokuya bürümüş durumda. Yıllardır da biz uyarılarımızı yaptık. Deniz marullarının Denizin alarm verdiğini söylemiştik. Deniz marulları tamamen artık İzmir Körfezi'ni sarmış durumda."