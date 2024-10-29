TUSAŞ saldırısında paramotor detayı! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TUSAŞ saldırısının detaylarını A Haber’e açıkladı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan ve Emekli Tuğgeneral Hüseyin Fazla, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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