TUSAŞ’ta üretilen Gökbey envantere girdi! İşte Gökbey’in özellikleri

Yerli ve milli imkanlarla teröristlerin hedef aldığı TUSAŞ't üretilen tek ve çift motorlu olarak çalışabilen Gökbey helikopteri envantere girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün terör saldırısına maruz TUSAŞ'ta olacak ve Gökbey'in Jandarmaya teslim törenin katılacak.

ŞEHİDİMİZ PROJEDE GÖREV ALMIŞ

TUSAŞ'a yönelik geçtiğimiz hafta çarşamba günü düzenlenen terör saldırısında makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici evlilik yıl dönümünde eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gittiği sırada şehit düştü. Ekici'nin, GÖKBEY genel maksat helikopteri projesinde aktif rol ortaya çıkmıştı.

"Bizler şu anda TUSAŞ'tayız. Jandarma'ya teslim edilecek olan helikopter de hemen arkamızda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada olacak ve yapacağı konuşmayla birlikte vereceği mesajlarla Gökbey helikopterinin teslimatı gerçekleşecek. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen oldukça önemli ürünler ve projeler var. Gökbey helikopteri de onlardan bir tanesiydi. An itibarıyla Jandarma için hazırlanmış durumda.

20 Gökbey Jandarma'ya teslim edilecek (Ekran görüntüsü / A Haber)

20 GÖKBEY TESLİM ALACAK

Önemli bir proje ve genel maksat helikopteri. Türkiye'nin göz bebeği projelerinden bir tanesi. Birçok alanda faaliyet gösterecek. Test çalışmaları gerçekleştirildi. Son kabul testleri yapıldı ve artık envantere girecek. Jandarma 20 tane Gökbey helikopteri alacak.

HER YERDE GÖKBEY'İ GÖREBİLECEĞİZ

Bakanlarımız da şu an itibarıyla komutanlarla konuşarak buradaki gelişmeleri yakinen takip ediyorlar. Çünkü Gökbey helikopteri birçok alanda kullanılabilir. Hem taşımada kullanılabilir, VIP'de kullanılabilir, kargoda ve hava ambulansı olarak kullanılabilir, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde Gökbey helikopterlerini görebileceğiz.

En zor şartlarda tek ve çift motor çalışma kapasitesi (Ekran görüntüsü / A Haber))

TÜM TESTLERİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Motoru da oldukça önemli. Çift motorlu ve tek motorlu olarak çalışabiliyor. Bununla ilgili tüm testler gerçekleştirildi. Aviyonik sistemler noktasında Türkiye önemli bir noktaya geldi. Gökbey helikopteri 2 mürettebat ve 12 yolcu taşıma kapasitesine sahip. İlk uçuşunu 6 Eylül 2018 yılında gerçekleştirmişti. O günden bugüne birçok çalışma birçok geliştirme faaliyeti yapıldı ve son halini aldı.

EN ZOR ŞARTLARDA GÖREV YAPACAK

Gökbey helikopteri en zorlu iklim şartlarında bile testlere tabi tutuldu. Bu testleri başarıyla geçti. Zorlu iklim şartları ve coğrafyalarda yüksek irtifada ve değişen sıcaklıklarda gece ve gündüz faaliyet gösterebilecek. 6 ton toplam kalkış ağırlığına sahip Gökbey helikopteri saate 306 km hıza ulaşabiliyor. 20.000 fitte harici yakıt tankları ile birlikte oldukça uzun süre de görev alabiliyor.

TUSAŞ şehidimiz Zahide Güçlü Ekibi projede çalıştı (A Haber arşiv)

28 EKİM'E GÖKBEY YAKIŞIR

Bugün de tabi ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın burada vereceği mesajlar da oldukça önemli olacak. Çünkü yakın bir zaman önce burası yani TUSAŞ bir terör saldırısına uğradı. Maalesef şehitlerimiz oldu. Bugün de Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz ve bugün bu önemli programla birlikte aslında TUSAŞ'ta bir kez daha buluşmuş durumda."