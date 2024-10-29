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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber'e konuştu! TUSAŞ’a hain saldırı nasıl gerçekleşti?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber'e konuştu! TUSAŞ’a hain saldırı nasıl gerçekleşti?

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 16:06
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla ilgili A Haber'e konuştu. Bakan Yerlikaya teröristlerin saldırı öncesi Türkiye'ye paramotorla sızdıklarının değerlendirildiği bilgisini verdi.
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