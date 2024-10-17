Daha büyük bir depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de açıkladı! Korkutan "İstanbul depremi" uyarısı

Türkiye bir kez daha depremle sarsıldı. Malatya'nın Kale ilçesinde yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremden çevre iller de etkilendi.

Peki hangi bölgelerdeki faylar büyük deprem üretme kapasitesine sahip? Risk altındaki iller hangileri? Olası "Marmara Depremi"ne etkisi olur mu? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"HARİTA ÜZERİNDE ÇİZİLMEMİŞ"

Bugün daha rahat konuşuyorum çünkü artçılar var. Artçıların genel dizilimine baktığımda Kale ilçesinin yanından geçen Kale fayı var ben o depremin ona denk geldiğini düşünüyordum ama artçılara ve dünkü ana şoka baktığımda ona paralel biraz daha güneydeki bir fay ve harita üzerinde olmayan bir fay üzerinde meydana geldiğini görüyorum. Bu fay normal şartlar altında harita üzerinde çizilmemiş. Öyle görünüyor.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy (Ekran görüntüsü / A HABER)

"900 TANE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ KARŞILIK GELİYOR"

6 büyüklüğündeki deprem enerji açısından önemli bir deprem. Orta büyüklükte ama 900 tane 4 büyüklüğündeki depreme karşılık gelen bir enerjiye sahip. Bunun hem korkutması hem de hasar vermesi çok normal. Çünkü bizim ülkemizde bu büyüklükteki depremler ne yazık ki zarar verebiliyor. Özellikle kırsal kesimde. Ama betonarme yapılarda da zarar veriyor. Nitekim biraz daha netleşti dünkü duruma göre.

"BÖLGEDE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLEMİYORUM"

Fakat bu depremden daha büyük bir deprem oluşturacak bir fay zonu yok bu bölgede merkez üssünde. Dolayısıyla bundan daha büyük bir depremi yani 7 büyüklüğünde mesela bir depremi beklemiyorum. Burada öyle büyüklükte bir deprem olmaz.

Deprem bölgeleri haritası (Ekran görüntüsü / A HABER)

"100 – 150 YIL DEPREM BEKLEMEYİZ"

Hemen güneyinde 2023 depremlerinin meydana geldiği Doğu Anadolu Fayı'nda olur. Teorik olarak gerçekleşir. 2023 depremlerinin olduğu yerde en az 100 yıl 150 yıl deprem beklemeyiz. Orası rahatladı. Enerjisi boşaldı.

"DAHA BÜYÜK DEPREM İHTİMALİ YOK"

Büyük ihtimalle bu artçılar giderek küçülerek birkaç gün daha devam ederek sürecek. Bence buranın yaşayabileceği en büyük depremlerden bir tanesi şu anda yaşandı. Daha büyük bir depremin olma ihtimali yok gibi görünüyor bölgede. Çünkü artçıların genel gidişatı da fayın yaklaşık ne doğrultuda gittiğini bize göstermektedir.

Bu depremin komşu alanlardaki daha büyük depremleri tetikleyeceği konusunda bir şey söylemek spekülatif olur. Ama bölgenin zaten genel bir deprem potansiyeli var. Bu bölgede biraz ileride Kuzey Anadolu Fayı ile birleşiyor bu fay zonları. Türkiye'de bazı bölgelerde deprem olursa şaşırmayız bu bizim rutinimiz aslında. Olağanüstü bir şey yaşamıyoruz.

"BÜYÜK DEPREMLERLE KARŞIMIZA ÇIKACAK"

Enerji tamamen bitmiyor transfer oluyor. 2023 depremlerinden sonra başka yerlere transfer olan gerilim eninde sonunda büyük depremlerle karşımıza çıkacak. Yani yıkıcı depremlerle karşımıza çıkacak. Bu doğal bir sonuçtur. O bakımdan bizim depreme her an hazır olmamız gerekiyor. Bizim gerçeğimiz bu. Bundan kaçamayız. Sağlam zeminde sağlam yapıda oturup sallansak bile yıkılmayacağımızı bilip normal sosyal yaşam rutinlerimize devam etmemiz gerekiyor.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy (Ekran görüntüsü / A HABER)

OLASI MARMARA DEPREMİNE ETKİSİ OLUR MU?

Bu deprem olan yerde daha büyük deprem beklemiyorum. Komşu alanlar için konuşmuyorum. Lütfen bu yanlış anlaşılmasın. Marmara bizim özellikle üzerinde durmamız gereken ve durduğumuz önemli bir bölge. Kentsel dönüşümü iyi yapmamız gerekiyor. Buradaki beklediğimiz deprem maksimum 7,5'a kadar varabilir. Bir de Kuzey Anadolu Fayı'nın geneli için konuştuğumuzda bu fay zonunun maksimum deprem oluşturma büyüklüğü 8'dir. Türkiye'de 8'den büyük deprem olmaz. Marmara'dan geçen Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu da bu anlamda tehlikeli.

RİSKLİ İLLER

Ek olarak Marmara'nın güneyinden geçen Kuzey Anadolu'nun güney kolu da tehlikelerden diğeridir. Buna da dikkati çekmek gerekir. Güneyde de benzer bir tehlike olduğunu yani Gemlik, Bursa civarlarında Çanakkale civarlarında bu tür tehlikelerin olduğunu söylemeden geçemeyeceğim.