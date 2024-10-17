Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı konusunda farklı fikirler ortaya konuyor. Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyor.

Ekonomistlerin bir kısmı asgari ücretin zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunuyor. Özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında yer alıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? İŞTE ZAM SENARYOLARI Faruk Erdem'in öne çıkan açıklamaları

Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıya başlar. 3 ya da 4 toplantı yapılır. İşçi-işveren-hükümet toplantılara ev sahipliği yapar ve 4'üncü toplantıda rakam açıklanır. Asgari ücret yıllık belirlendi. Ocak 2024'te 17 bin TL alan asgari ücretli hala bu parayı alıyor. Bu arada yüzde 80'leri gören enflasyonist bir ortam yaşandı. Yani vatandaşların maaşı enflasyon karşısında eridi. 17 bin TL sabit kaldı.

KAYIPLARIN GİDERİLMESİ GEREKİR

Bu yıl oluşacak enflasyon belirleyici olacak olması da gerekir. 2024 yılında yaşanan kayıpları karşılayabilmek için bunun olması gerekir. Enflasyon tahminleri yapılıyor. Aralık ayında toplantılar yapılacak ve yıllık enflasyon belli olmamış olacak. Komisyon tahminler üzerinden bir çalışma yapacak.

Asgari ücret için masaya yazılacak ilk rakam! (Ekran görünütüs / A Haber)

İŞTE MASADAKİ RAKAM

En düşük enflasyon tahmini Orta Vadeli Program'dan geldi o da yüzde 41,5'ti. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmin yüzde 38 ila 42 aralığında. Piyasa katılımcıları anketinden yüzde 45-45 çıkıyor. Dolayısıyla en düşük tahmin yüzde 41,5 buna göre de asgari ücret 24 bin 57 TL oluyor. Komisyon masaya oturacak ve kağıda bu rakamı başlangıç olarak yazacak. Ondan sonra bunun üstünden pazarlık yapacak. Doğrusu budur. Bunun altında bir rakamı konuşmak bu yılki kayıpları karşılamamak anlamına gelir.

KAĞIDA İLK YAZILACAK RAKAM

Ben bu yüzden kağıda ilk olarak 24 bin 57 TL'nin yazılacağını ve buradan pazarlığın başlayacağını düşünüyorum. Bunun böyle olması gerektiğini de düşünüyorum. Bunun brüt rakamı da 29 bin TL'ye dayanıyor. İş verene maliyeti 33 bin TL'ye çıkıyor. Dolar kuruna da bakıldığı zaman 900 dolara yakın brüt asgari ücret ortaya çıkıyor. İş veren buna direnç gösterebilir ancak masaya bu rakam gelecek ve pazarlık yapılacak."

Merkez Bankası'nın enflayon öngörüleri! (Ekran görünütüsü / A Haber)

MERKEZ BANKASI ENFLASYON HEDEFLERİ

2024: Yüzde 38

2024 üst nokta: Yüzde 42

2024 alt nokta: Yüzde 34

2025: Yüzde 14

2025 üst nokta: Yüzde 21

OVP'nin enflasyon hedefleri (Ekran görüntüsü / A Haber)

ORTA VADELİ PROGRAM (OVP) ENFLASYON HEDEFLERİ

2024: Yüzde 41,5

2025: Yüzde 17,6

2026: Yüzde 9,7

ZAM SENARYOLARI

Asgari ücret, geçen yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanarak 17 bin 2 liraya yükselmişti. Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak. OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 liraya yükselecek. Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik hedefi oranında artış yapıldığında 23 bin 460 lirayı bulacak. TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 14'lük zam yapıldığında 19 bin 380 liraya çıkacak.

2025 üst bandı olan yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lira olacak. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek. Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 seviyesine gelecek. Piyasa beklentileri olan yüzde 45'lik zam oranında ise 24 bin 650 lira olacak.