CANLI | Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

11:12 16 Ekim 2024

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları A Haber’e yaptığı açıklamada "İlimiz ve hemşehrilerimize geçmiş olsun. Malatya Kale’deki deprem ilimizde şiddetli bir biçimde etkilendi. Bizler belediye binasında toplantı yaparken depreme yakalandık. Vali ile irtibat kurup AFAD Koordinasyon Merkezine geçtik. Şu anda saha çalışmalarını takip ediyoruz. Tüm ekipler sahada ve kontroller devam ediyor. Şu anda kadar bir olumsuzluk bize yansımadı. Elazığ 2020’deşiddetli bir deprem yaşamıştı. 6 Şubat depremlerinden de etkilendik. Bu depremde şiddetli bir sarsıntı yaşadık. Vatandaşlar panik halinde ev ve iş yerlerinden çıktılar. Şu ana kadar bir olumsuzluk yansımadı. Okulların tatil edilmesi durumu var. Deprem anında bazı vatandaşlar camdan aşağıya atlamış." ifadelerini kullandı.