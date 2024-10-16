CANLI | Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
6 Şubat depremlerinin ardından Doğu ve Güneydoğu'da yeni bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Malatya'da 5,9 büyüklüğünde yaşandığı kaydedildi. Yaşanan sarsıntı çok sayıda ilde hissedilirken Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa'da okullar tatil edildi. AFAD 4 binanın depremde çöktüğünü duyururken çöken bir binadaki 4 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Diğer yandan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da A Haber'de yaptığı açıklamada şehirde bazı vatandaşların korkuyla camdan atladığını duyurdu.
Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Malatya'nın Kale ilçesi olduğu kaydedilirken sarsıntının büyüklüğü 5,9 olarak paylaşıldı.
1 SAATTE 29 ARTÇI DEPREM
3 İLDE OKULLAR TATİL
Malatya ve Elazığ'ın ardından Şanlıurfa'da da okullar tatil edildi.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldar yaptığı açıklamada "Bugün Malatya’da meydana gelen ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle resmi ve özel eğitim kurumlarının bütün kademelerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.
"DESTEK ÇALIŞAMLARI BAŞLADI"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin ivedilikle psikososyal destek çalışmalarına başladığını bildirdi.
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası PSD ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.
DİYABAKIR VALİSİ: OLUMSUZ İHBAR YOK
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, kentte şu an itibariyle olumsuz bir etkiyle karşılaşılmadığını bildirdi.
Vali Zorluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin Diyarbakır'da da hissedildiğini belirtti.
Zorluoğlu, "Malatya’nın Kale ilçesi merkezli depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri sahadadır. Şu an itibariyle şehrimizde olumsuz bir etkiyle karşılaşılmamıştır. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
AFAD: 4 BİNADA HASAR VAR
"16 Ekim 2024 tarihinde saat 10.46'da Malatya ilimizin Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli AFAD ekiplerimizin yanı sıra ekiplerinin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Deprem nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 374 ihbar gelmiştir. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde toplam 4 binada hasar meydana gelmiştir. Elazığ ilinde kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Malatya ili Pötürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana gelmiştir."
"3 BİNA ÇÖKTÜ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda 3 ilde 3 binanın kısmi olarak çöktüğünü duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:
"Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli illerimizde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezi'mize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341’i bilgi ; 33’ü de yardım amaçlı çağrıdır. Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
BAKAN KURUM: TEYAKKUZ HALİNDEYİZ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depreme ilişkin yaptığı paylaşımda "Gelen ihbarlar değerlendirilmekte, ekiplerimiz depremden etkilenen tüm illerimizde sahada teyakkuz halinde çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"ULAŞIM VE HABERLEŞMEDE SORUN YOK"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise paylaşımında "Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen depremde ilgili kurumlarımızın saha tarama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten memleketimizi korusun." dedi.
5 DAKİKADA 6 ARTÇI!
"AĞIR HASARLI BİR BİNA YIKILDI"
Malatya Belediye Başkanı Sami Er A Haber'e özel yaptığı açıklamada "Şu anda kriz merkezindeyiz. Şu anda olumsuz bir durum. Ekiplerimiz saha çalışmalarına devam ediyor. Kırsalda muhtarlarımız ile iletişim halindeyiz. Vatandaşlarımız panik halinde sokağa çıktılar. Şimdilik ece girmesinler. Bir taraftan 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarıyoruz. Ağır hasarlı bir binanın kontrollü yıkımı yapıldı. Can ve mal kaybı ile ilgili bir bilgi gelmedi." dedi.
"ŞU ANA KADAR CAN KAYBI YOK"
Sağlık Bakanlığı tarafından depreme ilişkin değerlendirme yapılırken "Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen ve çevre iller tarafından da hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can kaybı bildirilmemiştir. UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerimiz saha taramalarını sürdürmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi.
VALİLERDEN ÜST ÜSTE AÇIKLAMALAR
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu depreme ilişkin yaptığı açıklamada "İlimizde şu an herhangi bir problem yok." dedi. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da kent genelinde şu an için olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
"BAZI VATANDAŞLAR CAMDAN ATLADI"
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları A Haber’e yaptığı açıklamada "İlimiz ve hemşehrilerimize geçmiş olsun. Malatya Kale’deki deprem ilimizde şiddetli bir biçimde etkilendi. Bizler belediye binasında toplantı yaparken depreme yakalandık. Vali ile irtibat kurup AFAD Koordinasyon Merkezine geçtik. Şu anda saha çalışmalarını takip ediyoruz. Tüm ekipler sahada ve kontroller devam ediyor. Şu anda kadar bir olumsuzluk bize yansımadı. Elazığ 2020’deşiddetli bir deprem yaşamıştı. 6 Şubat depremlerinden de etkilendik. Bu depremde şiddetli bir sarsıntı yaşadık. Vatandaşlar panik halinde ev ve iş yerlerinden çıktılar. Şu ana kadar bir olumsuzluk yansımadı. Okulların tatil edilmesi durumu var. Deprem anında bazı vatandaşlar camdan aşağıya atlamış." ifadelerini kullandı.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Malatya Valisi Seddar Yavuz A Haber'e özel açıklamalarda bulunurken "Hepimize geçmiş olsun. Süratle saha taramalarına başlanmış ve şu ana kadar olumsuz bir tespitimiz bulunmamaktadır. Saha çalışmalarımız devam etmektedir. Elbette büyük bir deprem yaşayan bölgede huzursuz eden bir durum söz konusu olmuştur. Şu anda saha çalışmalarımız devam ediyor. Zaten bütün okullarımız bu konuda eğitimli. Okul müdürlerimiz eğitimli. Depremden sonra süratle binalar tahliye edilmiş. Bugün itibariyle çocuklarımızı okullarda tutmayacağız" ifadelerini kullandı.
A HABER’DE ANLATTILAR
Bölgede yaşayan ve depremi hisseden bir vatandaş depremin ilk anlarına ilişkin A Haber'e konuşurken "Durakta oturuyorduk oturduğumuz yerde sallandık. Allah korusun. Büyük bir sarsıntıydı. Herkes dışarı çıktı. Öğrencilerin hepsi dışarıda." ifadelerini kullandı.
BAKAN YERLİKAYA: TÜM EKİPLER SAHADA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"HERHANGİ BİR SIKINTI YOK"
Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Şu ana kadar bizlere uluşan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor. Herkese geçmiş olsun." dedi.
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