Aynı ürün farklı fiyat! Sözde indirim kandırmacısı

Etiketler uzun zamandır mercek altında. Sıkı denetimlerin sonucu birçok markete para cezası olarak geri döndü. Ama bazı firmalarda değişen yine sadece etiketler oldu. Birçok zincir markette bu sıralar indirim furyası var. Ama kimi gerçek kimi ise sadece aldatmacadan ibaret.

ETİKET OYUNLARI

Sahada araştırma yapan ekiplerimizden Şükran Uslu, "Şu an bir zincir marketteyiz ve bu zincir markette 80'li bulaşık deterjanı 475 lira 95 kuruş. Başka bir zincir markette bulaşık deterjanlarında yüzde 30 indirim var. İndirim olmasına rağmen önceki markete göre daha pahalı. 569 lira 79 kuruş yani arada 94 lira fark var." diyerek etiket oyununu ortaya koydu

Aynı ürünler farklı fiyatlarla satılıyor! (Ekran görüntüsü / A Haber)

BİNDİRİMLİ İNDİRİM

Bir zincir markette 32'li tuvalet kağıdı 299 lira 95 kuruş. Başka bir zincir markette, aynı ürün sözde yüzde 44 indirimli olarak satılıyor. 535 lira 90 kuruştan, 299 lira 90 kuruşa iniyor. Yani indirim bir kandırmacadan ibaret.

550 BİN TL CEZA

ATV Haber'e açıklamalarda bulunan Aydın Ağaoğlu, "Önce ürünü 350 liraya çıkarıp sonra 285 diyorsanız burada hem yanıltıcı indirim var hem de fahiş fiyat artışı var. Aldatıcı bir işlem, yalancı bir indirim. Cezası da 550 bin lira." dedi.

Vatandaşın tepkisi ner: Kapatın gitsin! (Ekran görüntüsü / A Haber)

AYNI ÜRÜN FARKLI FİYAT! KAPATIN GİTSİN

Aynı marka, aynı gramaj ürünlerde de aralarında sadece birkaç metre uzaklık bulunan marketlerde yüzde 35'i bulan fiyat farkıyla satılıyor. Bir zincir markette 900 gram beyaz peynir 169 lira 95 kuruş. Başka bir zincir markette ise aynı ürün aynı peynir 223 lira yani arada 53 lira fark var.

ATV Haber mikrofonlarına kapatılan vatandaşlar ise "Ceza yaramıyor kapatılması lazım. Hiç şaşırmıyoruz artık. Fırsatçılık oluyor bu." tepkilerini gösterdiler.