Marketlerdeki haksız fiyat artışlarıyla amansız mücadele!

Ticaret Bakanlığı son dönemde özellikle marketlerde yapılan fiyatlandırmalarla ilgili şikayetler doğrultusunda yapmış oldukları denetimleri daha da sıkılaştırdıklarını belirterek 2023 yılındaki ve 2024'ün ilk 9 ayındaki denetimlerin sonuçlarını açıkladı.

SON 21 AYDA BİNLERCE ŞİRKETE TOPLAMDA 10,3 MİLYAR TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Ticaret Bakanlığı marketlerdeki haksız fiyat artışlarıyla ilgili 2023 yılında 170 bin 207 işletmeyi denetledi. Denetlemeler sonucunda 48 bin 628 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 1 milyar 498 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bakanlık bununla birlikte yılın ilk 9 ayında yaptığı denetimler sonucunda denetlenen 340 bin 485 işletmeden 153 bin 63 işletmeye de 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını bildirdi. Öte yandan Rekabet Kurulu denetimleri sonucunda ise 2023'te 166 firmaya 2,7 milyar lira; 2024'ün ilk 9 ayında da 147 firmaya 4 milyar 848 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın beslenme, sağlıklı yaşama, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde olası fahiş fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı azami şekilde denetimler yapılmaktadır.

Fahiş fiyat artışı ile mücadele kapsamında 81 ilimizde günlük rutin denetimler yapılmaktadır. Yapılan denetimler sonucunda fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ürünler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca titizlikle değerlendirilmekte, ve çeşitli kriterler baz alınarak 100.000 TL – 1.000.000 TL arasında değişen tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, iç ticaret birimlerince 2023 yılında 170.207 işletme denetlendi. 48.628 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 1,5 milyar lira (1 milyar 498 milyon TL) idari para cezası uygulanmıştı. Rekabet Kurulu da 2023 yılında soruşturma yaptığı 166 firmaya toplam 2,7 milyar lira idari para cezası kesmişti. Bu yıl ise ilk 9 ayda yapılan denetimler sonucunda, Ticaret Bakanlığı, iç ticaret birimleri 340.485 işletmeyi denetlemiştir. Bunlardan 153.063 işletmeye 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Benzer şekilde, Rekabet Kurulu da 2024 yılının ilk 9 ayında 147 firmaya 4 milyar 848 milyon lira idari para cezası uygulamış bulunmaktadır.

Diğer taraftan, son dönemde özellikle marketlerde yapılan fiyatlandırmalarla ilgili kamuoyuna da yansıyan şikâyetler doğrultusunda yapılan denetimler sıklaştırılmıştır. Halkımızın en temel ihtiyaçlarını karşıladığı bu noktalarda haksız fiyat artışlarının yaşandığına dair tespitler üzerine, Ticaret Bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırarak, bu durumun önüne geçmek adına gerekli adımları atmaktadır.

Ticaret Bakanlığı, piyasadaki fiyat dengesini korumak ve vatandaşlarımızın mağdur olmasını engellemek amacıyla, temel tüketim ürünlerinde yapılan her türlü fiyat artışını titizlikle incelemektedir. Bu kapsamda, Ticaret İl Müdürlükleri denetim ekiplerince özellikle halkın vazgeçilmez ihtiyaçlarının satıldığı marketlerde kontrollerini daha da artırmış bulunmaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak, hem vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak, hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini sağlamak için mücadele kararlılığımızı sürdürüyoruz."