Demir Kubbe’nin çöküşü! Dr. Aliyev: Kayıplar fazla! Güvenli ülke algısı bitti

Gazze'de soykırım yapan Batı Şeria'da sinsice işgal girişimine soyunan diğer taraftan Lübnan'a saldıran İsrail Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirdi. Şam'a saldıran İran'a misilleme için plan yapan İsrail'i kendi yaktığı ateş imha etmeye başladı.

Hizbullah'a karşı karadan başarılı olamayan ve havadan bomba yağdıran İsrail, askeri üslerinin vurulması ve sivil yerlere bombalar düşmesi zor duruma düştü. Ciddi kayıplar yaşayan İsrail'in yardımına yeni füze sistemleri ile ABD koşarken İran'ın stratejik noktalarına saldırıyı engellemek için İsrail'i de sıkıştırıyor. Bölgede yapılacak bir saldırının küresel savaşa gitmesinden endişe ediliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında uluslararası ilişkiler uzmanı uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Anar Aliyev değerlendirdi.

Dr. Anar Aliyev: İsrail'in kitlesel suikastları sonrası liderleri Nasrallah dahil birçok ismi öldürülmüştü. Bu Hizbullah'ın çöküşüne yol açacağı şeklinde yorumlandı ancak Hizbullah bir toparlanma sürecine girdi. Çağrı cihazları ve telsizlerle yapılan saldırılarda da Hizbullah zarar gördü militanlarını kaybetti ancak gün geçti toparlandı. Konjektürel olarak ortaya çıkmış bir örgüt değil değişebilen gelişebilen bir stratejik akla sahipler. Hizbullah'ın komuta kademesini doldurduğunu görüyoruz. Şu anda kollektif komuta kademesi stratejisi ile hareket ediliyor.

İSRAİL'DE BÜYÜK ŞOK!

İsrail'in ilk başta planladığı aslında hemen karadan girip tünellerden çıkarak Litani Nehrine varıp sınır çizerek oraya yerleşmek istedi. Uzun dönemli işgali başlatmak istedi. Hizbullah son günlerde etkin ve uzun mesafeli silahlarını devreye soktu ve caydırıcı gücünü ortaya koydu. Hizbullah elindeki silahların tamamını bir anda da kullanmıyor. Hayfa'ya askeri üsse yapılan saldırı İsrail'de büyük şoka neden oldu. İsrail helikopterleri sürekli olarak Lübnan sahasından ölü ve yaralı taşıyor.

İsrail'in güvenli ülke algısı çöktü! (Ekran görüntüsü / A Haber)

GÜVENLİ ÜLKE ALGISI YIKILDI

İsrail Hayfa'da ciddi bir kayıp yaşadı ve dışarıya bilgi vermiyor. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Hizbullah karşı gelemiyor ve kara sınırından ilerleme kaydedemiyor. Karadan girememenin getirdiği saldırganlık ile havadan sivil ve asker ayırmadan bomba atıyor. Hizbullah'ta artık aynı taktiği uyguluyor. İsrail'in "güvenli ülke" algısı yıkıldı. Hizbullah saldırıları ile İsrail halkına güvenli bir ülke olmadıklarını gösterdi. İsrail içinde bir göçe zorlama var ve bu Netanyahu hükümeti üzerinde baskı oluşturuyor.

BM ACİZLİĞİ

İsrail ilk defa BM unsurlarını hedef almıyor. Geçtiğimiz yıllarda BM karargahı ve askerleri hedef alınmış ve yaralanmıştı. İsrail burada Lübnan içinde yer alan 10 bin kişilik UNIFIL gücünü işgal için engel olarak görüyor. Gazze'deki durumdan BM'nin etkisizliğini gördük. Şimdi ise Lübnan'da kendi güvenlik güçlerini korumaktan aciz durumda.

Stratejik İran saldırısı küresel savaşın kapısını aralar! (Ekran görüntüsü / A Haber))

İRAN SALDIRISI VE LÜBNAN SAHASI

İsrail ABD'den güvence aldığı sürece bu saldırganlığını devam ettirecek. ABD yeni füze sistemlerini oraya göndererek İsrail'in son dönemde etkisiz kalan Demir Kubbesine destek olarak tavrını ortaya koyuyor. Bunun yanında Demir Kubbenin geliştirilmesi içinde 3,5 milyar dolarlık bütçe ayırdı. İşte ABD'den gelen bu güvenceler oldukça saldırganlık devam edecek. Ancak ABD İran saldırısına karşı İsrail'i frenlemeye çalışıyor. İsrail'in düşük ölçekli bir İran saldırısı bekliyorum. İran'ın stratejik noktalarına yapılacak saldırı küresel bir savaşa gidecektir. İsrail Lübnan sahasında sıkıştı ve saldırganlığı artıyor. İsrail'in işgalci bir devlet aklı var.