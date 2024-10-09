Katil Semih Çelik’in annesi konuştu: Çocuğum normal değildi

Türkiye'nin gündemine oturan iki genç kızı vahşice katledip ardından Fatih'teki surlardan atlayıp hayatına son veren cani Semih Çelik annesi Hafize Çelik ATV Haber'e konuştu.

Hafize Çelik, "Herkes bize kızıyor, ya ben çocuğumun böyle bir şey yapmasını ister miyim? Kendine yapsaydı onlara yapmasaydı ya! Benim çocuğum intihara eğilimliydi ama ben onun bu şekilde yapacağını asla tahmin etmezdim." dedi.

"DOKTOR DOKTOR GEZDİRDİM"

Caninin annesi Çelik, "İntihar etmişti ama ben böyle bir şey yapacağını asla asla tahmin etmezdim. Benim çocuğum öyle bir çocuk değil. Hastaydı ben onu doktor doktor gezdirdim yani elimden geleni yaptım ama o İkbal onu hiç rahat bırakmadı sürekli aradı." ifadelerini kullandı.

Caninin annesi İkbal Uzuner'in ailesini uyardığını söyledi (Ekran görüntüsü / A Haber)

"İKBAL'İN AİLESİNİ UYARDIM"

Katil Semih Çelik yaklaşık iki sene önce her kelimesinde ölüm ve vahşet kokan videoyu çekmişti. Anne vahşetin nasıl adım adım geldiğini İkbal Uzuner'in ailesini nasıl uyardığını anlattı.

Hafize Çelik, "O 2021 yılında video gözlerini oyacağım dediği video onu ona göndermişte hala o kızı İstanbul'da nasıl tutuyor? Sizin çocuğunuza öyle bir video gelse siz ne yaparsınız? Sadece okul naklini değiştirdiler. Ben anne olarak İkbal'in annesini de babasını da çok uyardım. İnanın çok uyardım. Önlem almaları için 'kaybolun ortadan dedim' ben. Benim çocuğum yapmam der, görüşmem der, görüşür dedim Ben çocuğuma güvenmiyorum, benim çocuğum normal değil dedim. Onlar da şey demişti eve yeni taşınmışlar, ondan sonra nasıl şey yapacaklarmış, dedim çocuğunuz mu önemli , eviniz mi önemli?" sözlerine yer verdi.

Semih Çelik daha önce kalbine bıçak saplamış (Ekran görüntüsü / A Haber)

"BERABER İNTİHAR PLANI YAPTILAR"

Semih Çelik'in annesi daha önce İkbal Uzuner ile oğlunun birlikte hayatlarına son vermek için plan yaptıklarını da söyledi. Çelik, "İlk intihar etmişti 3 sene önce. Beraber intihar edeceklerdi sonra İkbal vazgeçti, Semih'te kalbine bıçak sapladı. Benim oğlum 15 gün Çapa'da yattı. İlkbal kendi de intihar etti geçen sene Eyüp SSK'da raporları var, bize telefon geldi oğluma da bana da ayrı ayrı telefon geldi." dedi.

Vahşet cuma öğlen saatlerinde yaşandı. Annenin atv haber'e anlattığına göre Katil Semih Çelik dehşetin dakikalar öncesinde annesiyle telefonda konuştu. Hatta o sırada Semih Çelik'in yanında katledilen diğer genç kız Ayşenur da vardı.

Anne Hafize Çelik katliam öncesi Ayşenur'u görmüş! (Ekran görüntüsü / A Haber)

KATLİAM ÖNCESİ AYŞENUR'U GÖRMÜŞ

Hafize Çelik, "Yatakta böyle uzanır gibi oturuyordu. Ne yapıyorsun oğlum dedim. 'Ne yapayım Hafize! Ayşenur var lavaboda' dedi. Dedim 'çağır gelsin' çıktı ama 'senden çekiniyor' dedi. Oğlum dedim 'benden niye çekiniyor?' Bende de dedim ondan çekiniyorum falan öyle geldi Ayşenurla selamlaştık nasılsınız iyi misiniz diye sonra 'görüşürüz Hafize' dedi o kadar, ben ondan öyle bir şey sezmedim." şeklinde konuştu.

"İKBAL ONU RAHAT BIRAKMADI"

Oğullarının böyle bir vahşete imza atması cinayete kurban giden genç kızların aileleri kadar Çelik ailesinin de hayatını alt üst etti. Onlar da hayatlarının baharında yitip giden dünyalar güzeli İkbal ve Ayşenur için gözyaşı döküyorlar. Anne Çelik, "Hastaydı ben onu doktor doktor gezdirdim, yani elimden geleni yaptım ama o İkbal onu hiç rahat bırakmadı sürekli aradı." dedi.