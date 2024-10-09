Discord ve İncel... Sanal çetenin işleyişini A Haber’de anlattı: Bataklığı kurutmamız çok önemli

İstanbul'da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner adlı genç kızların hunharca katledilmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Vahşetin faili Semih Çelik'in "Discord" adlı platformda kadın düşmanlığı üzerinden bir araya gelen ve gençleri suça özendiren "istemsiz bekarlar" adlı gruba üye olduğu belirlendi. Platforma erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da suç teşkil eden içeriklerle ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Discord'taki tehlike ne? İncel ne demek? Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sanal çetenin nasıl çalıştığını anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"Bu tarz olayların yaşanmasının önüne geçmek bizim elimizde. Toplu bir seferberliğe ihtiyacımız var. Sosyal medya sanal ortam suç merkezi haline geldi.

DISCORD NEDİR?

Rusya'da Discord'a erişim engeli gelmişti. Rusya'dan sonra Türkiye'de de erişim engeli geldi. 2015 yılında kurulan bir sosyal medya mecrası. Pandemi ile birlikte hayatımızın merkezinde yer etmeye başladı. 300 milyon kullanıcı sayısına sahip. Yüzde 90'ını da çocukların gençlerin oluşturduğu bir platform. Aylık kullanıcı sayısı da 120 milyon. Skype'a benzer bir uygulama.

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık (Ekran görüntüsü / A HABER)

SANAL ÇETELEŞME

Fakat burada pandemi ile birlikte çocukların gençlerin daha özgürleşebilecekleri daha gizli anonim kalabilecekleri bir mecra arayışındalardı bunu Discord olarak seçtiler. Burada üzerinde durmamız gereken konu sanal çeteleşme.

İNCEL NE DEMEK?

İncel 'istemsiz bekarlık'. Aslında 94 yılında alt kültür olarak karşımıza çıkıyor. Kişilerin bilinçli bir şekilde kendilerini bekar olarak bırakmalarını arzu eden bir akım fakat daha sonraki süreçte bu iş biraz şiddete meyilli bir hale geliyor. Belli gruplar kuruluyor 'ben çok çirkinim', 'ben kendimi çirkin hissediyorum', 'bu kız zaten bana bakmaz' şeklinde kişilerin bir araya gelerek kurmuş oldukları ve kadınlardan öç almak için oluşturdukları bir sapkın akım haline gelmeye başlıyor.

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık (Ekran görüntüsü / A HABER)

SANAL ÇETE NASIL ÇALIŞIYOR?

Bir sunucu kuruluyor. Altına yazılı, görsel ve işitsel bir kanal açılıyor. Daha sonra bu kanallar gizli hale getiriliyor. Zaten kullanıcılar anonim. Rumuzun başına koyulan kodla birlikte aynı sanal cemaate üye olduğum bu sayede ortaya çıkmış oluyor. O bir şifre gibi. Şifreyi koyanlar birbirini bu sayede tanımış oluyor. Daha sonra sosyal medyadan birbirlerini kışkırtarak sanal çetenin bir üyesi haline getirmeye çalışıyorlar. Bundan sonraki süreçte referans aracılığıyla gizli gruba dahil olmuş oluyorsunuz.

"İNSAN NASIL DOĞRANIR VİDEOSU"

Mesela Semih Çelik'in yapmış olduğu konuşmalara baktığınızda insan nasıl doğranır diye videosu var balığın nasıl doğrandığını anlatıyor balık üzerinden insan bakın böyle doğranır diyor. Bilinçaltına da bu mesajları göndermiş oluyor.

"SANAL ORTAM ÇOK DAHA TEHLİKELİ"

Genelde bunlar ailelerinin ilgi şefkat göstermediği ya da ailelerinin ilgilenmediği çocuklar olmuş oluyor. Sanal ortam fiziksel ortamdan çok daha tehlikeli bir nokta. En ufak bir boşluğu kaldırmayacak bir noktaya geldi.

TikTok bunların yanında melek kalır diyordum. Farklı mecralar da var.

Burada kişisel bilgileri çalarak çocuklara şantaj yapılıyor.

Burada ön büyük sorun şu, bataklığı kurutmamız çok önemli sinekleri öldürmekten ziyade."