Cani Semih Çelik İkbal Uzuner’i orada katletti! Surlar görüntülendi

İstanbul'un Fatih İlçesi'ndeki surlarda geçtiğimiz Cuma günü yaşanan vahşetin yaşandığı surlar görüntülendi.

Eyüp Sultan İlçesi'nde oğlunun kız arkadaşı olan 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i, ardından ise yaklaşık yarım saat sonra Fatih'te buluştuğu oğlunun okul arkadaşı İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı Surları'ndan atlayarak intihar eden katil Semih Çelik, iddialara göre surlara metruk ve kontrolsüz alandan çıktı.

Katil Semih Çelik'in olay günü görüntüsü (ahaber.com.tr | arşiv)

İKBAL UZUNER SEMİH ÇELİK'İN YARDIMIYLA SURLARA ÇIKMIŞ



Semih Çelik ile ikbal Uzuner'in surlarda saat 13:58'de buluştukları ortaya çıkarken, elinde bir çanta ile olay yerine gelen Semih Çelik, saat 13:52 sıralarında surlara çıktı. Yaklaşık bir kaç dakika sonra ise telefonla konuşarak olay yerine gelen İkbal Uzuner Semih Çelik'in yardımıyla surlara çıktı ve konuşmak üzere buluşan ikili surların üzerinde yaklaşık iki saat kaldı.

Semih Çelik, öldürdüğü İkbal Uzuner'in başını keserek surlardan aşağıya attı ve kendi boğazına ip geçirerek surlardan atladı ve intihar etti. Eski sevgilisinden ayrıldıktan sonra İkbal Uzuner'i takıntı haline getirdiği iddia edilen Semih Çelik isimli katilin İkbal Uzuner'i sürekli takip ederek peşinden gittiği de öne sürüldü.

İstanbul Fatih'teki Edirnekapı Surları

ÇÖKMELER NEDENİYLE YENİ ÇIKIŞ YOLLARI AÇILDI



SABAH, vahşetin yaşandığı surlara çıkış noktalarını ve çevresini görüntüledi. Surların bir bölümü metruk ve kontrolsüz fakat olaydan sonra 24 saat boyunca polis kontrolünde bulunuyor.

Polis araçları sürekli olarak çift cadde boyunca devriye atıyor ve olay yerinin çevresinde iki ekip bekliyor. Çevre esnaf ve mahalle sakinleri zaman zaman söz konusu surlara bazı madde bağımlılarının, çocukların, gençlerin ve evsizlerin çıktığını dile getiriyor.

Vatandaşlar, çıkışı zor ve riskli olan surlara çıkış noktalarının tamamen kapatılmasını talep ettiklerini ifade ediyor.

Mevlana Kapı'da restorasyon çalışmaları süren surların, olayın yaşandığı Edirnekapı Bölgesi'nin de geçmişte restore edildiği fakat bazı çökmeler nedeniyle surlara yeniden bazı çıkış noktaları açıldığı ifade ediliyor.

İstanbul Fatih'teki Edirnekapı Surları

"24 SAAT İZLENMELİ"



Mevlana Kapı başta olmak üzere bazı noktaların restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından belirli saatlerde ziyarete açıldığı vurgulanırken, surlarındaki olay yerinin olduğu bölgeye giriş ve surlara çıkmak tamamen yasak... Surların yasak noktalarına sensörler yerleştirilmesi ve sensörlerin uyarı vermesinin ardından konulacak güvenlik kameraları veya güvenlik güçlerinin aracılığıyla surların 24 saat esasına göre izlenmesi gerektiği de vurgulanıyor.

İstanbul Fatih'teki Edirnekapı Surları

TEL ÖRGÜLERİN BAZI BÖLÜMLER KOPARILMIŞ VEYA EĞİLMİŞ

Fatih Kara Gümrük Mahallesi'ne komşu olan ve surların bitişiğinde Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) kadar uzanan Kale Boyu Caddesi'nde geçmişte tel örgütlerle kapatılan ve bazı noktaları halen tel örgülerle kapalı olan surlara bazı çıkış noktaları var.

Tel örgülerin bazı bölümler koparılmış veya eğilmiş... Bazı demir parmaklıklar da kırılmış ve bir insanın rahatlıkla geçeceği boşluklar var. Düşme riski de bulunan bu noktalar için önlem alınmasının şart olduğu belirtiliyor.

DOĞAL MERDİVENE DÖNÜŞMÜŞ...



Bir bölümünde restorasyon çalışması olan Edirnekapı Surları'nın bazı bölümlerine alüminyum bariyerler konulmuş fakat bir insanın rahatlıkla girebileceği boşluklar var. Bazı noktalara ise demir parmaklıklar yapılmış fakat bu noktalara da bir insanın tırmanması oldukça kolay... Çünkü parmaklıklar merdiven kıvamında...

İstanbul Fatih'teki Edirnekapı Surları

"GİRİŞ VAR, ÇIKIŞ YOK" YAZILMIŞ

Surların Vatan Caddesi'ne yakın tarafındaki alüminyum bariyere sprey boya ile "Giriş var, çıkış yok" yazılmış... Tehlike işte burada başlıyor. Çökme, yıkım ve döküntülü alanlardan dolayı çok sayıda çıkış noktası olan surlarda çöpler ve yaşam malzemeleri de var. Bazı noktalarında ateş de yakılan surların duvarları isli...

İstanbul Fatih'teki Edirnekapı Surları

VAHŞETE ÇIKIŞIN NOKTASI...



Surların bazı noktaları yine döküntülerden ve yıkımlardan ötürü basamak basamak doğal birer merdivene dönüşmüş durumda...

Adeta ölüme giden tarihi ve doğal merdivenler haline dönüşmüşler. Bazı noktalar ise hiç kapatılmamış... Taşların kaldırımlara düşmemesi için ve tırmanmak tehlikeli olduğu için çıkılmasın diye belirli bölgeler halen tel örgülerle çevrili...

Çifte cinayeti işleyen katil Semih Çelik ve vahşice öldürdüğü İkbal Uzuner'in, surların Edirnekapı; yani Fatih Fevzi Paşa Caddesi yönündeki olayın yaşandığı noktaya çıktıkları nokta da görüntülendi.

İstanbul Fatih'teki Edirnekapı Surları