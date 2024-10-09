09 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

🔴 CANLI | Dünya diken üstünde! Orta Doğu'daki son dakika gelişmeler A Haber'de

Katil İsrail dünyayı her geçen gün savaşa sürüklüyor. A Haber ekipleri gerilimin ilk anından itibaren sıcak cephe hattından gelişmeleri anbean aktarıyor. A Haber muhabiri İslim İstanbullu Tel Aviv'den, Ekber Karabağ ise Tahran'dan son durumu aktardı. İşte dakika dakika yaşananlar...

Terör devleti İsrail Gazze'deki katliamının ardından gözünü Lübnan ve Suriye'ye çevirdi. Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün artıyor.

A Haber ekipleri ilk andan itibaren sıcak bölgelerden en özel görüntülerle son dakika gelişmeleri aktarıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

CANLI ANLATIM
11:22 09 Ekim 2024

İslim İstanbullu: İsrail iki gündür Hizbullah’ın yoğun roket atışlarıyla karşı karşıya. Özellikle Tel Aviv ve Hayfa başta olmak üzere kuzey noktaları hedef alınıyor. Hayfa’da isabet eden noktaların da olduğunu biliyoruz.

Caddeyi de size gösterelim. Tel Aviv’in en kalabalık caddelerinden biri. Demir Kubbe’nin imha edemediği roketler de var. O roketler bazı binalara isabet etti ve yaralıların olduğuna dair bilgiler var elimizde. Orta Doğu hiç olmadığı kadar diken üstünde. 

İsrail’in saldırgan tavrı Lübnan’a taşmış durumda. Gazze’de 41 binin üzerinde kişi katledildi. Lübnan’da da 2 binin üzerinde masum sivil hayatını kaybetti. Hala devam eden çatışmalar var. Birçok nokta İsrail’in yoğun saldırısı ile karşı karşıya kalıyor.

Gazze’deki senaryo Lübnan’da da uygulanmak isteniyor.

ŞAM VURULDU

Şam’a bir saldırı yapıldı. 50’nin üzerinde sivilin hayatını kaybettiğine dair bilgiler var.

İran’a misilleme yapılacak ama İsrail hükümeti aceleci davranmıyor.

09:30 09 Ekim 2024

TAHRAN'DA "MİSİLLEME" KORKUSU

Ekber Karabağ: İran’da kısmi bir gerginlik söz konusu. Şu anda bir sükunet var. İnsanlar birbiriyle buluştuklarında ilk sordukları soru İsrail’in ne zaman nasıl vuracağı oluyor. Genel kanı da İsrail’in sivil hedefleri değil askeri hedefleri vuracağı yönünde.

İsrail’in İran’a yönelik bir saldırısı beklenirken Şam’da bir saldırı oldu. İran elçiliğine yakın birde gerçekleşti. İran saldırıyı kınarken herhangi birinin ölmediği bildirildi.

"MİSLİYLE KARŞILIK VERİLECEK"

İran çok hazırlıklı olduğunu bildiriyor. Son olarak İran Dışişleri Bakanı, İran’ın altyapısına yönelik bir saldırı yapılması durumunda misliyle karşılık vereceklerini bildirdi. İsrail’de hangi hedeflerin vurulacağının hazır olduğunu bildirdi. Silahlı kuvvetlerin hazırlık durumunda olduğunu ifade etti. Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu bildirdi. Savaş istemediklerini ancak savaştan da korkmadıklarını bildirdi.

Beyrut güne yine saldırılarla uyandı!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör