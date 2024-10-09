🔴 CANLI | Dünya diken üstünde! Orta Doğu'daki son dakika gelişmeler A Haber'de

11:22 09 Ekim 2024

İslim İstanbullu: İsrail iki gündür Hizbullah’ın yoğun roket atışlarıyla karşı karşıya. Özellikle Tel Aviv ve Hayfa başta olmak üzere kuzey noktaları hedef alınıyor. Hayfa’da isabet eden noktaların da olduğunu biliyoruz.

Caddeyi de size gösterelim. Tel Aviv’in en kalabalık caddelerinden biri. Demir Kubbe’nin imha edemediği roketler de var. O roketler bazı binalara isabet etti ve yaralıların olduğuna dair bilgiler var elimizde. Orta Doğu hiç olmadığı kadar diken üstünde.

İsrail’in saldırgan tavrı Lübnan’a taşmış durumda. Gazze’de 41 binin üzerinde kişi katledildi. Lübnan’da da 2 binin üzerinde masum sivil hayatını kaybetti. Hala devam eden çatışmalar var. Birçok nokta İsrail’in yoğun saldırısı ile karşı karşıya kalıyor.

Gazze’deki senaryo Lübnan’da da uygulanmak isteniyor.

ŞAM VURULDU

Şam’a bir saldırı yapıldı. 50’nin üzerinde sivilin hayatını kaybettiğine dair bilgiler var.

İran’a misilleme yapılacak ama İsrail hükümeti aceleci davranmıyor.