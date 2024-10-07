İkbal Uzuner ve Semih Çelik’in son görüntüsü ortaya çıktı

Fatih Surlarında geçtiğimiz Cuma günü yaşanan vahşetle ilgili görüntüler ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı görüntülerle birlikte şüpheli Semih Çelik ile ikbal Uzuner'in surlarda saat 13:58'de buluştukları anlaşıldı.

Elde edilen görüntülerde; İlk olarak Semih Çelik elinde bir çanta ile saat 13:52 sıralarında olay yerine geliyor. Bundan yaklaşık bir kaç dakika sonra ise telefonla konuşarak İkbal Uzuner geliyor.

Görüntülerde surlara çıkan Semih Çelik'e bakarak konuşan Uzuner de surların üzerine çıkıyor.

İŞTE DEHŞETTEN ÖNCE KAYDA GİREN SON GÖRÜNTÜLERİ

Biraz çıktıktan sonra Semih Çelik gelip daha yukarı çıkmasına yardımcı oluyor. İşte o görüntüler.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Türkiye'nin kanını donduran vahşet İstanbul Fatih'te yaşanmıştı. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, öldürdüğü İkbal Uzuner'in başını kesip aşağı attı. Kendi boğazına da ip geçiren cani, surlardan atlayarak intihar etti.

Caninin bu olaydan yarım saat önce de Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i katlettiği ortaya çıktı. Polis ekipleri kasap olduğu yazılan katil zanlısının babası Adem Çelik'i sorguya aldı.

Çelik, Eyüpsultan ilçesinde öldürülen maktul Ayşenur Halil isimli genç kızın oğlunun sevgilisi olduğunu Fatih'te surlarda öldürdüğü İkbal Uzuner adlı genç kızın da oğlunun okul arkadaşı olduğunu anlattı. Ayrıca oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu ve daha önce hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Bunun üzerine Çelik'in hastane kayıtları incelendi.

1 yıl içerisinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı EAH ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde toplam 5 adet hastane kaydının olduğu tespit edildi.

Ayrıca Çelik hakkında iki kez kayıp başvurusu yapıldığı ve bir kez de İntihara Teşebbüsten kaydı olduğu öğrenildi.

Cani Semih, eski sevgilisinden ayrıldıktan sonra İkbal Uzuner'i takıntı haline getirdiği ve sürekli takip edip peşinden gittiği öne sürüldü.

Genç kızı konuşmak için Surlara çağırdığı ve orada canına kıydıktan sonra annesini arayıp olay yerine çağırdığı öğrenilmişti.