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İşgalin yeni adresi Lübnan! Katliam tankları harekete geçti

Tülay Tosun
Giriş: 01.10.2024 09:48 Güncelleme: 01.10.2024 11:12
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İşgalin yeni adresi Lübnan! Katliam tankları harekete geçti

8 Ekim’den itibaren Gazze’de katliam yapan terör devleti İsrail işgalin yeni adresi olan Lübnan’a katliam tanklarını soktu. Bölgeye havadan ve karadan saldırılar yapılıyor. Gazze’de olduğu gibi yine hedefte siviller var. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler hem işgali hem dünyanın nereye gittiğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

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