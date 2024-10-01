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Adalet Bakanı Tunç A Haber’de: İsrail savaşı bölgeye yayıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi Yavuz Topal
Giriş: 01.10.2024 13:15 Güncelleme: 01.10.2024 14:13
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Adalet Bakanı Tunç A Haber’de: İsrail savaşı bölgeye yayıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün yeni yasama yılına başlayacak. A Haber canlı yayınına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu. İsrail’in Lübnan’a işgal girişimi hakkında konuşan Yılmaz Tunç, “İsrail maalesef savaşı giderek bölgeye yayıyor.” dedi. Bakan Tunç Narin Güran soruşturmasında sona gelindiğini ve görüntülerin TÜBİTAK'ta incelendiğini söyledi.

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