Hizbullah İsrail'i durdurabilir mi? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Kara saldırı sonrası Hizbullah İsrail’e karşı nasıl direnecek? Uluslararası Siyaset Uzmanı İsmail Cingöz, Akademisyen Doç. Dr. Abdullah Aydın ve Orta Doğu Uzmanı Haydar Oruç A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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