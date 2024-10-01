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Lübnan’ın karadan işgali! Uzman isim: İsrail’in hedefi İran

Lübnan’ın karadan işgali! Uzman isim: İsrail’in hedefi İran

Damla Karasu
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Giriş: 01.10.2024 11:12
Terör devleti İsrail Gazze’de yaptığı işgal ve katliamdan sonra yüzünü Lübnan’a döndü. Orta Doğu’yu cehenneme çeviren İsrail dün akşam saatlerinden sonra Lübnan’ı işgale başladı. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
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İsrail’in hedefi İran
"İsrail’in hedefi İran"
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