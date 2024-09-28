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Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından ortaya çıkan Al Arabiya kanalındaki şok açıklama: İran seni sattı vasiyetini yaz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 21:44 Güncelleme: 28.09.2024 22:47
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Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından ortaya çıkan Al Arabiya kanalındaki şok açıklama: İran seni sattı vasiyetini yaz

İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah Lideri Nasrallah'ı öldürmesi Orta Doğu'da gerilimi daha tırmandırdı. Hizbullah liderinin ölümü sonrası tartışmalar sürerken Arap İslam Konseyi Sekreteri Muhammed Ali El-Hüseyni'nin Nasrallah'a günler önce yaptığı uyarı ortaya çıktı. Hüseyni, Al Arabiya kanalına verdiği demeçte Nasrallah'a seslenerek "İran'ın senin hakkında ne dediğini bilseydin, denklem tersine dönerdi. İran seni ve grubunu sattı, vasiyetini yaz. Bu hataya düşen herkese bir derstir" dedi.

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